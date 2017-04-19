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В Израиле

Лицман против программы Кахлона: "Деньги молодым за счет стариков и больных"

время публикации: 13:39 | последнее обновление: 13:39 блог версия для печати

Министр здравоохранения Яаков Лицман выступил с критикой в адрес программы министра финансов Моше Кахлона "Семья нетто", направленной на помощь молодым работающим семьям с детьми.

По словам Лицмана, "программа Кахлона помогает молодежи и покупателям телефонов за счет стариков и больных, которым требуется санитарный уход".

Критика Лицмана прозвучала на фоне застоя в переговорах по реформе в сфере санитарного ухода. Напомним, что ранее министерство здравоохранения обещало опубликовать план реформы в канун праздника Песах.

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Среда, 19 апреля 2017 г.
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