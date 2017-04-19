Лицман против программы Кахлона: "Деньги молодым за счет стариков и больных"

Министр здравоохранения Яаков Лицман выступил с критикой в адрес программы министра финансов Моше Кахлона "Семья нетто", направленной на помощь молодым работающим семьям с детьми.

По словам Лицмана, "программа Кахлона помогает молодежи и покупателям телефонов за счет стариков и больных, которым требуется санитарный уход".

Критика Лицмана прозвучала на фоне застоя в переговорах по реформе в сфере санитарного ухода. Напомним, что ранее министерство здравоохранения обещало опубликовать план реформы в канун праздника Песах.