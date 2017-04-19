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В Израиле

Опубликован полный список зажигающих факел в День Независимости

время публикации: 12:07 | последнее обновление: 12:07 блог версия для печати фото
Нир Баркат

Общественная комиссия по церемониям и символике опубликовала полный список лиц, выбранных для зажжения факелов в 69-й День независимости государства Израиль.

От лица государства факел зажгут мэр Иерусалима Нир Баркат и спикер Кнессета Юлий Эдельштейн.

От лица еврейских диаспор зажигать факел будут американский бизнесмен и филантроп Майк Штейнхарт и основатель Центра Шимона Визенталя раввин Марвин Хайер.

От лица Армии обороны Израиля факел зажгут командир первого отделения батальона "Цефа" десантной бригады старший лейтенант Дин Аргиль и начальница отдела разъяснительной работы в управлении образования ЦАХАЛа майор Ярус (Йерушалаим) Шигот.

Также факела зажгут легендарный иерусалимский футболист Ури Мальмильян, главврач отделения хирургии в больнице "Адасса" профессор Ахмад Ид, писатель Эли Амир, ресторатор и лидер торговцев рынка Махане Йегуда Эли Мизрахи, основатель компании Mobileye профессор Амнон Шаашуа, выпускница и волонтер школы для слепых представительница общины Бней-Менаше Дина Самта, рабанит и директор женского "мидраша" Хана Энкин, актер, певец и радиоведущий Йорам Гаон, ветеран ЦАХАЛа и общественный активист Яаков Хец и создательница организации помощи больным раком детям "Зихрон Менахем" Мири Аренталь.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 апреля 2017 г.
Легендарный футболист Ури Мальмильян зажжет факел на День независимости







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