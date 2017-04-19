19 апреля 2017 г.
последняя новость: 06:01
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
05:51 Прогноз погоды на 19 апреля: тепло и солнечно
22:44 Из Рамле в больницу доставлен мужчина с огнестрельным ранением
22:06 Задержаны арабские подростки, бросившие "коктейль Молотова" в джип МАГАВ
21:03 Штаб по борьбе с террором принял решение не открывать переход "Таба" на границе с Египтом
20:25 Эрель Маргалит объявил о намерении баллотироваться на пост лидера "Аводы"
18:46 Опознано тело Итамара Оханы. Поисковая операция на озере Кинерет прекращена
18:37 В парке Ганей Иешуа в Тель-Авиве гольф-кар сбил 5-летнего ребенка
18:23 Либерман о голодовке террористов: следует перенять тактику Маргарет Тэтчер
17:51 На озере Кинерет обнаружено еще одно мужское тело
15:55 Жительница Ицхара признана виновной в подстрекательстве к насилию
В Израиле

Прогноз погоды на 19 апреля: тепло и солнечно

время публикации: 05:51 | последнее обновление: 05:51 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 19 апреля: тепло и солнечно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 19 апреля, будет тепло и сухо, температура без существенных изменений. Малооблачно.

В Иерусалиме – 14-24 градусов, в Тель-Авиве – 13-23, в Хайфе – 13-21, в Эйлате – 20-34. В Беэр-Шеве – 11-29, в Мицпе-Рамоне – 12-28, на побережье Мертвого моря – 22-31, в Ашкелоне – 15-22, в Ариэле – 12-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-31, на Голанских высотах – 13-26.

Температура воды в Средиземном море – 20 градусов, высота волн – 40-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В четверг – без существенных изменений. В пятницу ожидается значительное повышение температуры, шарав. В субботу будет очень жарко и сухо, шарав.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Среда, 19 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017