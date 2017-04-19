Прогноз погоды на 19 апреля: тепло и солнечно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 19 апреля, будет тепло и сухо, температура без существенных изменений. Малооблачно.

В Иерусалиме – 14-24 градусов, в Тель-Авиве – 13-23, в Хайфе – 13-21, в Эйлате – 20-34. В Беэр-Шеве – 11-29, в Мицпе-Рамоне – 12-28, на побережье Мертвого моря – 22-31, в Ашкелоне – 15-22, в Ариэле – 12-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-31, на Голанских высотах – 13-26.

Температура воды в Средиземном море – 20 градусов, высота волн – 40-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В четверг – без существенных изменений. В пятницу ожидается значительное повышение температуры, шарав. В субботу будет очень жарко и сухо, шарав.