Тайный агент помог раскрыть сеть наркоторговцев в Иерусалиме

В результате деятельности тайного агента полиции в южных районах Иерусалима, утром в среду, 19 апреля, были задержаны 30 подозреваемых в причастности к незаконного обороту и распространению наркотиков, сообщает пресс-служба полиции.

Среди задержанных есть жители арабских кварталов Иерусалима, отмечается в официальном сообщении.

Тайный агент полиции в течение пяти месяцев действовал в роли наркодилера, выявляя связи поставщиков наркотиков в столичном регионе.

В операции по задержанию подозреваемых были задействованы сотрудники полицейского спецназа и пограничной полиции.

В ходе обысков были конфискованы предназначенные к продаже запасы кокаина, гашиша, "экстази", марихуаны, а также денежные средства. Стоимость конфискованных наркотиков оценивается в сотни тысяч шекелей.