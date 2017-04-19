Полиция намерена допросить депутата Кнессета Нисана Сломянски

Полиция обратилась к юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту за разрешением допросить депутата Кнессета Нисана Сломянски ("Байт Иегуди") по подозрению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил сайт "Мако".

Разрешение юридического советника следственным органам требуется для того, чтобы допросить действующего парламентария в качестве подозреваемого. Это может означать открытие против него дела.

В конце прошлого года Авихай Мандельблит отдал распоряжение полиции проверить жалобы, поступившие на Нисана Сломянски. Хотя Сломянски утверждал, что ему неизвестно, кто мог на него пожаловаться, форум раввинов рекомендовал ему принести публичные извинения. Депутат подчинился.

На фоне разгорающегося скандала Сломянски объявил о временном уходе с поста главы комиссии Кнессета по законодательству.