БАГАЦ отклонил апелляцию шейха, назвавшего евреев потомками свиньи и обезьяны

Высший суд справедливости (БАГАЦ) отклонил апелляцию шейха Омара Абу-Сары, приговоренного ранее к 14 месяцам тюрьмы за подстрекательство к насилию.

Судья Ханан Мельцер постановил, что Абу-Сара не привел новых аргументов, которые бы не рассматривались в суде низшей инстанции, и оставил в силе предыдущий приговор.

В своих проповедях Абу Сара призывал мусульман "воевать с евреями, резать и убивать их", называя их "потомками свиньи и обезьяны".

Обвинительное заключение против Абу Саары, проповедовавшего в мечети Аль-Акса, было подано в январе 2015 года. В марте 2016 года был осужден за подстрекательство и приговорен мировым судом к 8 месяцам тюрьмы. В феврале 2017 года окружной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и ужесточил наказание до 14 месяцев тюрьмы.





