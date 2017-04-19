Госконтролер: 60 миллионов шекелей, выделенных государством для переживших Катастрофу, остались неиспользованными

Согласно отчету государственного контролера, опубликованному в преддверии Дня памяти жертв Холокоста, старики, пережившие Катастрофу, продолжают нуждаться, несмотря на бюджеты, выделяемые правительством для борьбы с этой проблемой.

На сегодняшний день в Израиле проживают около 158 тысяч людей, переживших Катастрофу. Средний возраст этих людей - 85 лет. Ежегодно из них умирают около 12 тысяч. Состояние здоровья оставшихся в живых ухудшается с каждым годом.

Отчет подчеркивает острую необходимость улучшить условия жизни этих людей. Государство до сих пор не оплачивает выжившим в Катастрофе лечение болезни Альцгеймера и деменции, а также лечение зубов.

В самом тяжелом положении, согласно отчету, находятся пережившие Катастрофу люди, приехавшие в Израиль после развала СССР, поскольку большинство из них не проживали на оккупированных территориях, а были эвакуированы. В отличие от узников гетто и концлагерей, эти люди получают не ежемесячную, а ежегодную помощь в размере 4 тысяч шекелей. Многие из них, как установил госконтролер, не имеют возможности оплачивать лекарства и нормально питаться. 16 тысяч из них все еще стоят в очереди на социальное жилье.

Госконтролер установил, что министерство социального равноправия не справилось со своей задачей контролировать траты бюджета, который оно переводит неправительственным организациям, обеспечивающим помощь пережившим Катастрофу старикам. За последние несколько лет подобными организациями не было использовано по назначению около 60 миллионов шекелей.

Одной из основных проблем в борьбе с бедственным положением стариков является нехватка ресурсов и информации. В правительственной Службе по защите прав переживших Катастрофу работают около 140 сотрудников.

Также в отчете указано, что нет единого закона, который защищал бы все права переживших Холокост. Как следствие, не все пожилые люди могут найти информацию о том, что им положено по закону.





