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В Израиле

БАГАЦ разрешил части магазинам в Тель-Авиве работать по субботам

время публикации: 18:06 | последнее обновление: 18:38 блог версия для печати фото
БАГАЦ разрешил работу части магазинов в Тель-Авиве по субботам

Высший суд справедливости не стал запрещать работу магазинов в Тель-Авиве в субботние и праздничные дни. В постановлении говорится, что работа торговых точек должна регулироваться муниципальным подзаконным актом. Судья БАГАЦ Дафна Барак-Эрез при вынесении решения напомнила, что каждый человек по-своему может понимать смысл юридического признания субботы днем отдыха.

В решении суда говорится, что муниципалитет обладает необходимыми полномочиями для установления правил работы торговых точек в соответствии с составом населения конкретных районов, с учетом потребностей жителей и характера города.

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи приветствовал решение судей, заявив, что "Тель-Авив был и останется свободным городом".

- "Работа магазинов по субботам": Дери созвал срочное совещание религиозных фракций

Напомним, в июне 2013 года БАГАЦ по требованию владельцев мелких магазинов, не выдерживающих конкуренции с крупными торговыми сетями, обязал мэрию Тель-Авива найти действенный способ контроля над тем, чтобы магазины крупных торговых сетей, таких, как "Тив Таам" и AМ:PM, оставались закрытыми в шабат. В противном случае, горсовет должен был изменить городское законодательство. 25 марта 2014 года горсовет Тель-Авива принял поправку к муниципальному закону "Об открытии предприятий и торговых заведений по субботам и в праздничные дни". Согласно этой поправке, работа магазинов и киосков разрешалась на ограниченном числе улиц, в том числе, на улицах Рауля Валленберга, Ибн Гвироль, Базель, Дизенгоф, Шенкин, Лилиенблюм бульваре Ротшильд и бульваре Иерушалаим.

Помимо этого, муниципалитет определил четыре туристических района, в которых была разрешена неограниченная работа торговых заведений: в порту Тель-Авива, в старом выставочном комплексе, в порту Яффо и на старой железнодорожной станции в Тель-Авиве.

Подзаконный муниципальный акт пытается опротестовать представители объединения владельцев небольших торговых точек, поскольку они считают, что решение суда противоречит трудовому законодательству, в котором определены часы работы и часы отдыха.

На закрытии магазинов в Тель-Авиве также настаивают министры от религиозных партий. 3 января Арье Дери и Яаков Лицман, а также глава финансовой комиссии Моше Гафни обратились к Биньямину Нетаниягу с просьбой обсудить на заседании правительства и запретить работу торговых точек в Тель-Авиве по субботам.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 9 января 2017 г.
Правительство просит отложить рассмотрение дела о закрытии магазинов по субботам
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 января 2017 г.
Дери, Лицман и Гафни настаивают на закрытии магазинов в Тель-Авиве по субботам
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 мая 2016 г.
Суд: мэрия Ашдода должна закрыть магазины, работающие в субботу, или изменить закон
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 ноября 2014 г.
Суд отклонил просьбу МВД: магазины в Тель-Авиве смогут работать по субботам
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 октября 2014 г.
С 25 ноября тель-авивским супермаркетам будет запрещено работать по субботам
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 октября 2014 г.
Решение о работе тель-авивских магазинов в субботу будет принимать преемник Гидеона Саара







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