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В Израиле

Убийцы американской туристки могут предстать перед судом в США, если их освободят в Израиле

время публикации: 12:04 | последнее обновление: 12:04 блог версия для печати фото
Ияд Фатафта и Кифах Ганимат в суде

Палестинские арабы Ияд Фатафта и Кифах Ганимат, осужденные в Израиле за убийство американской туристки Кристин Люкен, могут предстать перед судом в США, если их когда-либо освободят из израильской тюрьмы, передает агентство Associated Press со ссылкой на прокуратуру округа Колумбия.

Израильский суд приговорил Фатафту к пожизненному лишению свободы и 20 годам тюрьмы дополнительно, Ганимат, признанный виновным также в убийстве израильтянки Неты Сорек, был приговорен к двум пожизненным срокам и 60 годам дополнительно.

С юридической точки зрения, преступления Фатафты и Ганимата таковы, что они не могут рассчитывать на снисхождение и проведут остаток жизни в тюрьме. Но в прошлом правительство Израиля неоднократно шло на сделки с террористическими организациями или делало "жесты доброй воли" для поддержки палестинской администрации, и многие убийцы выходили на волю.

Кристиан Люкен была убита в 2010 году. Правоохранительные органы арестовали восемь палестинских арабов из Таркумие и Бейт-Цуриф, которые являлись членами банды, действовавшей с конца 90-х годов. На счету бандитов были, в основном, ограбления и изнасилования, но в 2010 году, после того, как в Дубае был ликвидирован координатор ХАМАСа Махмуд аль-Мабхух, банда перешла к террористическим акциям.

Первым терактом, совершенным этой бандой, стало нападение на молодую пару, гулявшую в окрестностях Бейт-Шемеша 20 февраля 2010 года. Убить молодых людей арабам не удалось, но они нанесли им несколько ножевых ранений. Полицейские сначала полагали, что речь идет о преступлении на почве ревности, и только после ареста террористов стало ясно, что нападение имело националистическую подоплеку.

Вторым терактом стало убийство Неты Сорек, совершенное в том же месяце. Тело Сорек было обнаружено в окрестностях Бейт-Шемеша, и полицейские долгое время не могли квалифицировать происшествие, склоняясь то к убийству, то к самоубийству.

Последним терактом было нападение на Кристин Люкен и Кей Уилсон. Террористы убили Люкен и тяжело ранили Уилсон, которая притворилась мертвой. Когда арабы убежали, Кей смогла добраться до отдыхавших в лесу людей и позвать на помощь.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 января 2012 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 ноября 2011 г.
Вынесен приговор убийцам американской туристки Кристин Люкен
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 января 2011 г.
Раскрыто убийство Кристин Люкен: месть за аль-Мабхуха
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 декабря 2010 г.
Тело Кристин Люкен, убитой арабами возле Бейт-Шемеша, будет перевезено на родину







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