В Кнессете произошла ссора между депутатами и родственниками погибших солдат

В среду, 19 апреля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на заседании комиссии Кнессета по государственному контролю. Комиссия собралась для обсуждения отчета государственного контролера о событиях операции "Нерушимая скала", в частности о процессе принятия решений военно-политическим кабинетом.

На протяжении более чем трех часов Нетаниягу отвечал на вопросы депутатов от оппозиции и на реплики родственников солдат, погибших в ходе операции в Газе в 2014 году. Премьер-министр отметил, что после операции были внесены изменения в порядок работы военно-политического кабинета и в то, что касается информирования министров. В то же время глава правительства отметил: "Иногда попытка создать более эффективную систему приводит к тому, что система вовсе перестает функционировать. Процессы принятия решений оцениваются по качеству принятых решений, а решения, которые принимались нами в период операции "Нерушимая скала" привели к тому, что ХАМАС не добился ни одной из целей, которые он перед собой ставил. Более того, ХАМАС был вынужден просить прекращения огня, так как оказался не в состоянии выдерживать продолжающееся давление со стороны Израиля".

Премьер-министр подчеркнул, что проблема туннелей была известна, и решение, которое было принято во время "Нерушимой скалы" об ограниченной наземной операции с целью нейтрализации этой угрозы, принималось на основе серьезных и всесторонних обсуждений. "Перед нами были несколько возможностей, не каждую из которых здесь можно оглашать, - заявил глава правительства. - Нами было принято решение о входе наземных сил до линии туннелей, нейтрализации угрозы и немедленном выводе сил. Эта операция продолжалась дольше, чем мы предполагали, но результаты были достигнуты".

Нетаниягу отверг и обвинения в отсутствии стратегии в отношении сектора Газы. "Наша стратегия состоит в том, что мы должны иметь достаточно мощи, чтобы создать эффективный фактор сдерживания в Газе или, если будет принято такое решение, заново оккупировать сектор. В случае оккупации возникает множество вопросов, главный из которых: кому передать власть в секторе".

Премьер-министр сообщил, что правительство учитывает опасность гуманитарной катастрофы в секторе Газы. "До "Нерушимой скалы" в сектор въезжали ежедневно примерно 250 грузовиков с товарами. После операции число грузовиков выросло до 1000, однако проблема в том, что 70% от того, что производится в Газе и от того, что поступает туда, ХАМАС изымает и направляет на усиление своей военной мощи. Поэтому в последнее время число грузовиков уменьшилось до 600".

Глава правительства коснулся и вопроса возвращения тел павших солдат Адара Година и Орона Шауля. "Мы активно действуем в этом направлении, однако сегодня у меня к сожалению нет радостных вестей", - сказал глава правительства.

Депутаты от оппозиции резко критиковали Нетаниягу. Депутат Кнессета Офер Шелах ("Еш Атид") назвал выступление премьер-министра "дымовой завесой". Шелах отметил: "Ваше выступление - это попытка скрыть тот очевидный факт, что почти за три года, которые прошли с момента операции, ничего не изменилось. Комиссия Амидрора более полугода назад завершила подготовку предложений по реформе работы военно-политического кабинета, однако у вас нет времени для двухчасового совещания, которого было бы достаточно, чтобы договориться о реализации выводов комиссии".

Депутаты Михаль Розин и Заава Гальон (МЕРЕЦ) требовали от Нетаниягу ответа на вопрос, какие шаги он предпринимает для того, чтобы избежать новой конфронтации в Газе. "В отношении Газы нет перспектив политического урегулирования, поскольку в секторе находятся 30.000 вооруженных боевиков, входящих в организацию, цель которой - уничтожение Израиля", - ответил Нетаниягу. Премьер-министр добавил: "В отношении Газы существует постоянная дилемма между свержением тамошней власти и сохранением нынешней ситуации при поддержании эффективного фактора сдерживания".

В ходе заседания вспыхивали постоянные словесные перепалки между депутатами Давидом Битаном, Мики Зоаром и Йоавом Кишем ("Ликуд") и представителями оппозиции, а также родственниками павших солдат. "Мы заплатили самую высокую цену в этой войне, а вы не можете навести порядок в своем кабинете. Как вам не стыдно", - кричал Илан Саги, отец Эреза Саги, погибшего в ходе операции. Илан Саги обвинил также главу правительственной коалиции Давида Битана в том, что во время одной из демонстраций Битан сказал ему: "Вам ничто не поможет, никакого расследования не будет". Битан крикнул в ответ: "Вы лжете. Я никогда с вами не говорил. Вы лгун".

Напомним, что разделы отчета госконтролера, касающиеся деятельности военно-политического кабинета в ходе операции "Нерушимая скала", были опубликованы 28 февраля. Государственный контролер подверг резкой критике премьер-министра Нетаниягу и бывшего министра обороны Яалона. В отчете говорилось о том, что члены кабинета не имели в своем распоряжении информации, необходимой для принятия эффективных решений. Госконтролер указывал на то, что не проводились обсуждения стратегических вопросов, касающихся отношений с сектором Газы, а также не уделялось достаточное внимание проблеме туннелей, которые вели с территории Газы в Израиль.





