19 апреля 2017 г.
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В Израиле

В Кнессете произошла ссора между депутатами и родственниками погибших солдат

время публикации: 14:29 | последнее обновление: 14:51 блог версия для печати фото
На заседании комиссии Кнессета по государственному контролю. 19 апреля 2017 года
Биньямин Нетаниягу на заседании комиссии Кнессета по государственному контролю. 19 апреля 2017 года
Леа, мать Адара Голдина на заседании комиссии Кнессета по государственному контролю. 19 апреля 2017 года
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В среду, 19 апреля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на заседании комиссии Кнессета по государственному контролю. Комиссия собралась для обсуждения отчета государственного контролера о событиях операции "Нерушимая скала", в частности о процессе принятия решений военно-политическим кабинетом.

На протяжении более чем трех часов Нетаниягу отвечал на вопросы депутатов от оппозиции и на реплики родственников солдат, погибших в ходе операции в Газе в 2014 году. Премьер-министр отметил, что после операции были внесены изменения в порядок работы военно-политического кабинета и в то, что касается информирования министров. В то же время глава правительства отметил: "Иногда попытка создать более эффективную систему приводит к тому, что система вовсе перестает функционировать. Процессы принятия решений оцениваются по качеству принятых решений, а решения, которые принимались нами в период операции "Нерушимая скала" привели к тому, что ХАМАС не добился ни одной из целей, которые он перед собой ставил. Более того, ХАМАС был вынужден просить прекращения огня, так как оказался не в состоянии выдерживать продолжающееся давление со стороны Израиля".

Премьер-министр подчеркнул, что проблема туннелей была известна, и решение, которое было принято во время "Нерушимой скалы" об ограниченной наземной операции с целью нейтрализации этой угрозы, принималось на основе серьезных и всесторонних обсуждений. "Перед нами были несколько возможностей, не каждую из которых здесь можно оглашать, - заявил глава правительства. - Нами было принято решение о входе наземных сил до линии туннелей, нейтрализации угрозы и немедленном выводе сил. Эта операция продолжалась дольше, чем мы предполагали, но результаты были достигнуты".

Нетаниягу отверг и обвинения в отсутствии стратегии в отношении сектора Газы. "Наша стратегия состоит в том, что мы должны иметь достаточно мощи, чтобы создать эффективный фактор сдерживания в Газе или, если будет принято такое решение, заново оккупировать сектор. В случае оккупации возникает множество вопросов, главный из которых: кому передать власть в секторе".

Премьер-министр сообщил, что правительство учитывает опасность гуманитарной катастрофы в секторе Газы. "До "Нерушимой скалы" в сектор въезжали ежедневно примерно 250 грузовиков с товарами. После операции число грузовиков выросло до 1000, однако проблема в том, что 70% от того, что производится в Газе и от того, что поступает туда, ХАМАС изымает и направляет на усиление своей военной мощи. Поэтому в последнее время число грузовиков уменьшилось до 600".

Глава правительства коснулся и вопроса возвращения тел павших солдат Адара Година и Орона Шауля. "Мы активно действуем в этом направлении, однако сегодня у меня к сожалению нет радостных вестей", - сказал глава правительства.

Депутаты от оппозиции резко критиковали Нетаниягу. Депутат Кнессета Офер Шелах ("Еш Атид") назвал выступление премьер-министра "дымовой завесой". Шелах отметил: "Ваше выступление - это попытка скрыть тот очевидный факт, что почти за три года, которые прошли с момента операции, ничего не изменилось. Комиссия Амидрора более полугода назад завершила подготовку предложений по реформе работы военно-политического кабинета, однако у вас нет времени для двухчасового совещания, которого было бы достаточно, чтобы договориться о реализации выводов комиссии".

Депутаты Михаль Розин и Заава Гальон (МЕРЕЦ) требовали от Нетаниягу ответа на вопрос, какие шаги он предпринимает для того, чтобы избежать новой конфронтации в Газе. "В отношении Газы нет перспектив политического урегулирования, поскольку в секторе находятся 30.000 вооруженных боевиков, входящих в организацию, цель которой - уничтожение Израиля", - ответил Нетаниягу. Премьер-министр добавил: "В отношении Газы существует постоянная дилемма между свержением тамошней власти и сохранением нынешней ситуации при поддержании эффективного фактора сдерживания".

В ходе заседания вспыхивали постоянные словесные перепалки между депутатами Давидом Битаном, Мики Зоаром и Йоавом Кишем ("Ликуд") и представителями оппозиции, а также родственниками павших солдат. "Мы заплатили самую высокую цену в этой войне, а вы не можете навести порядок в своем кабинете. Как вам не стыдно", - кричал Илан Саги, отец Эреза Саги, погибшего в ходе операции. Илан Саги обвинил также главу правительственной коалиции Давида Битана в том, что во время одной из демонстраций Битан сказал ему: "Вам ничто не поможет, никакого расследования не будет". Битан крикнул в ответ: "Вы лжете. Я никогда с вами не говорил. Вы лгун".

Напомним, что разделы отчета госконтролера, касающиеся деятельности военно-политического кабинета в ходе операции "Нерушимая скала", были опубликованы 28 февраля. Государственный контролер подверг резкой критике премьер-министра Нетаниягу и бывшего министра обороны Яалона. В отчете говорилось о том, что члены кабинета не имели в своем распоряжении информации, необходимой для принятия эффективных решений. Госконтролер указывал на то, что не проводились обсуждения стратегических вопросов, касающихся отношений с сектором Газы, а также не уделялось достаточное внимание проблеме туннелей, которые вели с территории Газы в Израиль.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 февраля 2017 г.
Некомпетентный кабинет и неподготовленная армия: отчет госконтролера по "Нерушимой скале"







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Среда, 19 апреля 2017 г.
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