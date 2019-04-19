В Хевроне частично разрушен дом убийцы израильтянки Ори Ансбахер

В ночь на пятницу, 19 апреля, силы ЦАХАЛа частично разрушили в Хевроне дом террориста Арафата Арафийи, убившего 19-летнюю израильтянку Ори Ансбахер, жительницу поселка Ткоа.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, операция проводилась в сотрудничестве с пограничной полицией и гражданской администрацией.

Были разрушены две квартиры в доме семьи Арафайя. В одной из этих квартир террорист проживал со своей семьей, а вторая квартира была отремонтирована для будущего проживания членов этой семьи.

Семья Арафайи получила уведомление о разрушении дома 6 марта. 11 апреля Высший суд справедливости отклонил апелляцию родственников убийцы, дав разрешение на частичное разрушение дома.

В начале марта прокуратура Иерусалимского округа предъявила обвинения Арафату Арафийе, задержанному за убийство Ори Ансбахер. Большая часть обвинительного заключения запрещена к публикации. В опубликованной части говорится, что Арафийя, 29-летний житель Хеврона, проник на территорию Израиля, имея при себе нож. Он встретил Ори Ансбахер в парковой зоне Эйн Яэль, и принял решение убить девушку по националистическим мотивам. Он напал на нее, причинил ей тяжкие физические повреждения, а затем убил многочисленными ударами ножа.

7 февраля около 11:00 жители поселка Ткоа, родители Ори Ансбахер, сообщили в полицию о ее пропаже. Девушка была добровольцем альтернативной службы в ЦАХАЛе. Сразу после обращения родителей была начата поисковая операция. Около 19:00 в парковой зоне в иерусалимском районе Эйн Яэль, недалеко от Библейского зоопарка, было обнаружено тело девушки со следами насилия и колотых ран. На погибшей не было одежды, документы отсутствовали. Парамедики МАДА констатировали смерть девушки. Была установлена личность погибшей. 8 февраля Ори Ансбахер была похоронена на кладбище в Ткоа.

Вечером 8 февраля в ходе совместной операции общей службы безопасности (ШАБАК), военных и спецназа пограничной полиции (ЯМАМ) Арафат Арафайя был задержан в районе Эль-Биры (на северо-восточной окраине Рамаллы), он скрывался в мечети. Следствием было однозначно установлена его причастность к убийству Ори Ансбахер.

10 февраля ШАБАК сообщил, что убийство Ори Ансбахер является терактом (нападением, совершенным на почве национальной ненависти). Это заявление было основано на показаниях подозреваемого.

Известно, что семья подозреваемого связана с террористической организацией ХАМАС. Сам Арафат ранее отбывал наказание в израильской тюрьме за террористическую деятельность. Два года назад он был задержан около входа на Храмовую гору, при обыске у него нашли большой кухонный нож. На допросах тогда Арафайя заявлял, что является сторонником ХАМАСа, он также сообщил, что стремился попасть в тюрьму, "чтобы стать шахидом".





