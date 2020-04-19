Правительство утвердило предложения по ослаблению режима карантина в Израиле. После многочасового обсуждения министры утвердили большинство предложений, разработанных Советом по национальной безопасности совместно с министерствами здравоохранения и финансов.

Согласно утвержденным предложениям, на рабочих местах смогут находиться до 30% сотрудников. Предприятия хайтек, различных отраслей промышленности и услуг смогут расширить свою деятельность на основе правил, утвержденных правительством. Допустимое число сотрудников, находящихся на рабочих местах, будет зависеть от размера помещения и возможности обеспечить соблюдение расстояния в два метра между служащими. В помещении, площадь которого не превышает 20 квадратных метров, смогут одновременно находиться двое сотрудников. При наличии перегородок число может быть больше. В помещении площадью более 20 квадратных метров смогут находиться до пяти человек. При наличии перегородок число может быть больше. В рабочих совещаниях смогут принимать участие до восьми человек. В любом случае, обязательно сохранение расстояния в два метра.

При входе в офис должна измеряться температура, и каждое посещение должно фиксироваться.

Магазины, находящиеся на открытом пространстве, возобновят свою работу, но торговые центры по-прежнему останутся закрытыми. Первыми откроются магазины по продаже компьютеров, средств связи и электроприборов, канцелярских принадлежностей, домашней утвари, спортивного инвентаря, музыкальных инструментов, предметов культуры и отдыха, медицинских товаров а также оптики и книжные. Откроются прачечные, ателье и обувные мастерские.

При этом сохранятся ограничения по числу покупателей, находящихся в магазине, и обязательное измерение температуры при входе. Каждый магазин обязан вывесить плакат с описанием правил поведения в условиях карантина.

Магазины одежды, обуви, украшений, игрушек, а также парикмахерские, салоны красоты и торговые центры останутся закрытыми.

Во вторник, 21 апреля, частично возобновятся занятия в школах для учащихся с особыми потребностями. Занятия будут проводиться в группах по трое при соблюдении расстояния между группами. Дополнительным условием являются перерывы в занятиях каждые 15 минут. Семейные ясли смогут принимать трех детей при наличии постоянно работающей воспитательницы.

Начнется постепенное расширение работы общественного транспорта. В настоящий момент неизвестно, возобновится ли железнодорожное сообщение.

Разрешены занятия спортом парами на расстоянии до 500 метров от дома. С целью прогулок можно удаляться от дома не более чем на 100 метров.

Возобновятся совместные молитвы на открытом воздухе с участием не более чем 19 человек. Изначально предлагалось разрешить молитвы с участием не более 10 человек, однако многие министры возражали против этого, крайне низкого, по их мнению числа.

Как сообщалось ранее, правительство утвердило предложение, согласно которому за нарушение постановления об обязательном ношении защитной маски в общественных местах гражданин будет получать предупреждение, а в случае повторного нарушения – штраф 200 шекелей.

В случае невыполнения требования полицейского разойтись, обращенного к группе людей, на каждого нарушителя будет налагаться штраф 1000 шекелей (ранее за такое нарушение штраф составлял 500 шекелей).

Новые правила будут действовать до 3 мая.

Накануне в ходе брифинга премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что через две недели будет проведена оценка результатов этого шага. "Если он оправдает себя, то мы взвесим возможность дополнительных ослаблений режима карантина. Если мы окажемся перед лицом новой вспышки эпидемии, придется вернуться к существовавшим ранее ограничениям", - сказал глава правительства.

Генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов отметил, что успех начавшегося этапа ослабления карантина целиком зависит от готовности граждан строго выполнять распоряжения минздрава и правительства. "Мы настоятельно советуем всем, кто имеет такую возможность, продолжать работать из дома", - сказал гендиректор минздрава. Он также отметил, что остается в силе требование носить маску, выходя из дома. Люди 67 лет и старше, а также больные хроническими заболеваниями должны оставаться дома.