Утверждены новые правила карантина: введены послабления, но за отсутствие маски – штраф 200 шекелей

В ночь на воскресенье, 19 апреля, правительство Израиля утвердило дополнение к системе штрафов в период общего карантина.

За нарушение постановления об обязательном ношении защитной маски в общественных местах гражданин будет получать предупреждение, а в случае повторного нарушения – штраф 200 шекелей.

В случае невыполнения требования полицейского разойтись, обращенного к группе людей, на каждого нарушителя будет налагаться штраф 1000 шекелей (до сих пор за такое нарушение штраф составлял 500 шекелей).

Правительство также утвердило постановление, согласно которому отныне на рабочих местах смогут находиться до 30% сотрудников.

Ночью состоялось телефонное совещание членов правительства, во время которого министры подвергли критике действия министерства здравоохранения, подготовившего цветную презентацию к вечернему выступлению премьер-министра Биньямина Нетаниягу, еще до того, как новые правила были утверждены правительством. Многие министры, в их числе глава МВБ Гилад Эрдан, министр обороны Нафтали Беннет, министр экологии Зеэв Элькин и другие, потребовали голосовать по каждому пункту, так как с некоторыми предложениями минздрава они согласны не были. Главное возражение министров вызывает остающееся в силе ограничение на удаление от дома с целью прогулок. В соответствии с предложениями минздрава, с этой целью можно удаляться от дома не более чем на сто метров. Министры Гилад Эрдан, Бецалель Смотрич и некоторые другие подвергли критике и предложение ограничить число молящихся на улице десятью людьми.

К настоящему моменту, голосования по большинству предложений по облегчению условий карантина еще не было. Как сообщает "Гаарец", министр здравоохранения Яаков Лицман и министр обороны Нафтали Беннет прервали участие в совещании, сообщив, что голосуют за предложения правительства.

Напомним, что вечером в субботу, 18 апреля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на специальном брифинге и объявил об ослаблении режима карантина в Израиле. Программу, представленную совместно премьер-министром, а также гендиректором минздрава Моше Бар Симан-Товом и гендиректором минфина Шаем Баабадом, должны были утверждить в ходе ночного телефонного заседания правительства.

Глава правительства заявил, что меры, принятые до сих пор, оправдали себя. "Израиль находится очень высоко в списке стран, входящих в OECD, в том, что касается противодействия эпидемии коронавируса", - сказал Нетаниягу.

Премьер-министр заявил, что с воскресенья начинается ослабление режима карантина в том, что касается образа жизни граждан и расширения экономической деятельности.

По словам Биньямина Нетаниягу, на рабочих местах смогут находиться до 30% сотрудников. Предприятия хай-тек, различных отраслей промышленности и услуг смогут расширить свою деятельность на основе правил, которые будут утверждены правительством. Магазины, находящиеся на открытом пространстве, возобновят свою работу, но торговые центры по-прежнему останутся закрыты. Занятия в школах для учащихся с особыми потребностями возобновятся в группах по трое. Семейные ясли смогут принимать трех детей при наличии постоянно работающей воспитательницы. Начнется постепенное расширение работы общественного транспорта. Будут разрешены занятия спортом парами на расстоянии 500 метров от дома. Возобновятся совместные молитвы с участием не более чем десяти человек.

Премьер-министр добавил, что послабления вводятся в силу на две недели. После этого будет проведена оценка итогов этого шага. "Если он оправдает себя, то мы взвесим возможность дополнительных ослаблений режима карантина. Если мы окажемся перед лицом новой вспышки эпидемии, придется вернуться к существовавшим ранее ограничениям", - сказал глава правительства.

Генеральный директор министерства финансов Шай Баабад отметил, что позднее будут опубликованы детали так называемого "фиолетового стандарта": списка правил, позволяющих возобновить работу предприятий и учреждений. Помимо прочего, в одном помещении не должны находиться одновременно более восьми человек. Допустимое число людей будет зависеть от размера помещения и возможности обеспечить соблюдения расстояния в два метра между служащими. При входе в офис должна измеряться температура, и каждое посещение должно фиксироваться.

Гендиректор минфина отметил, что среди магазинов, которые, согласно плану поэтапного выхода из карантина, могут открыться уже 19 апреля, находятся торговые учреждения по продаже компьютеров, средств связи и электроприборов, канцелярских принадлежностей, домашней утвари, а также оптики и книжные.

При этом сохранятся ограничения по числу покупателей, находящихся в магазине, и обязательное измерение температуры при входе. Магазины одежды, обуви, украшений, игрушек, а также парикмахерские, салоны красоты и торговые центры останутся закрытыми.

Генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов отметил, что успех начавшегося этапа ослабления карантина целиком зависит от готовности граждан строго выполнять распоряжения минздрава и правительства. "Мы настоятельно советуем всем, кто имеет такую возможность, продолжать работать из дома", - сказал гендиректор минздрава. Он также отметил, что остается в силе требование носить маску, выходя из дома. Люди 67 лет и старше, а также больные хроническими заболеваниями должны оставаться дома.