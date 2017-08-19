Возле здания полиции Петах-Тиквы митинговали сотни человек

Вечером в субботу, 19 августа, напротив здания управления полиции в Петах-Тикве прошла демонстрация, в которой приняли участие сотни людей.

Они протестовали против запрета, наложенного полицией на проведение митингов в непосредственной близости от дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита.

Участники митинга несли плакаты, на которых было написано "Полицейский, кого ты охраняешь?", а также "Капитал, власть, третий мир".

Ранее возле дома Мандельблита, где на исходе каждого шаббата проходят демонстрации были задержаны общественный активист Эльдад Янив и бывший завхоз резиденции главы правительства Мени Нафтали.

Участники демонстраций возле дома юридического советника правительства уже более полугода протестуют против того, что они называют затягиванием расследований в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его жены.