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Мужчина, ехавший со скоростью 195 км/ч, объяснил, что "плывет на корабле любви"

время публикации: 19:03 | последнее обновление: 19:23 блог версия для печати фото
Мужчина, ехавший со скоростью 195 км/ч, объяснил, что "плывет на корабле любви"

В субботу, 19 августа, в районе Рамле, на шоссе №431, полиция остановила водителя, мчавшегося по шоссе со скоростью 195 км/ч, превысив, таким образом, разрешенную на этом участке дороги скорость на 85 км/ч.

За рулем спортивного автомобиля находился 47-летний житель центра страны, в машине сидел его 10-летний сын. В свое "оправдание" мужчина сказал: "Этот автомобиль, как корабль любви, мне нравится, как он плывет. В этот раз я ехал не быстро, потому что мы с сыном пели песни".

Сотрудники полиции напомнили мужчине об опасности, которой он подвергает не только себя, но и своего сына, а затем забрали у него водительские права. Дело о превышении скорости передано в суд.



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