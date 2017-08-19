19 августа 2017 г.
последняя новость: 23:28
Лариса Гузеева об уходе с Первого
Глаголева скрывала свою болезнь
Вино в пещере льется рекой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:44 Установлена связь со всеми израильтянами, находившимися в Барселоне в момент теракта
21:59 23 августа Биньямин Нетаниягу встретится с Владимиром Путиным
21:35 Возле здания полиции Петах-Тиквы митинговали сотни человек
21:27 На границе с Газой задержан араб, проникший на территорию Израиля
20:46 Военные и полиция спасли девочку, оказавшуюся на территории минного поля
19:03 Мужчина, ехавший со скоростью 195 км/ч, объяснил, что "плывет на корабле любви"
18:46 Задержан водитель, сбивший 87-летнюю женщину возле Нетании
17:54 Попытка теракта на перекрестке Тапуах. Боец МАГАВ легко ранен
16:37 Полиция ищет свидетелей аварии, в результате которой погибла пожилая женщина
14:37 Возле Хайфы 23-летний рабочий упал с большой высоты и получил тяжелые травмы
В Израиле

Установлена связь со всеми израильтянами, находившимися в Барселоне в момент теракта

время публикации: 22:44 | последнее обновление: 22:44 блог версия для печати фото
Установлена связь со всеми израильтянами, находившимися в Барселоне в момент теракта

Вечером в субботу, 19 августа, МИД Израиля сообщил, что установлена связь со всеми израильтянами, находившимися в Барселоне в момент теракта, совершенного в минувший четверг.

По состоянию на 18 августа, было неизвестно местонахождение трех израильтян. Как сообщалось ранее, в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве была доставлена израильтянка, получившая легкие ранения в теракте. Женщина получила несколько травм, но медики оценивают ее состояние как сравнительно легкое. Ранее МИД Израиля заявил, что среди раненых израильтян нет, по погибшим информация уточняется.

Теракты в Каталонии. 17-18 августа 2017 года

17 августа около 17:05 по местному времени белый фургон Fiat Talento выехал на тротуар пешеходной улицы на бульваре Ла Рамбла и совершил наезд на людей в районе между площадью Пласа-де-Каталунья и оперным театром Лисео. Злоумышленник ехал по тротуару от площади Каталония до рынка Бокерия – примерно 530 метров – петляя, чтобы сбить как можно больше людей. Затем он выскочил из машины и скрылся с места преступления. Позднее стало известно, что у террориста были сообщники.

Вскоре после "автомобильного теракта" поступила информация, что один из террористов забаррикадировался в турецком ресторане Luna de Estambul на рынке Бокерия, удерживая в заложниках посетителей заведения. Около двух часов полиция вела переговоры с террористом. Он отпустил заложников, а затем сдался полицейским.

Полиция прибыла на место теракта только через семь минут после нападения. По мнению израильских специалистов по безопасности, медлительность правоохранительных органов позволила террористам скрыться.

Бульвар был оцеплен полицией и сотрудниками служб безопасности. Люди, нашедшие укрытие в момент теракта в кафе и ресторанах, расположенных на бульваре, не могли их покинуть в течение трех-четырех часов.

Спустя короткое время после атаки на бульваре Ла Рамбла, на блокпосте на выезде из Барселоны водитель легкового автомобиля проигнорировал требование полицейских остановиться. Он направил машину на полицейских, сбив троих из них. Полицейские открыли огонь по машине. Сообщалось, что водитель был застрелен. Позже стало известно, что владелец машины не был причастен к наезду на полицейских, так как к тому времени он был зарезан, его труп злоумышленники посадили на пассажирское сиденье.

Отметим, что теракт был совершен в разгар туристического сезона в Барселоне, которая является одним из наиболее привлекательных для туристов мест Европы: в течение года этот город посещают не менее 11 млн человек.

Власти Каталонии объявили трехдневный траур по жертвам нападения.

Группировка "Исламское государство" объявила о своей ответственности за теракт.

В ночь на пятницу, 18 августа, полиция Каталонии сообщила о проведении контртеррористической операции в городе Камбрильс (провинция Таррагона), к югу от Барселоны. Правоохранители обратились к жителям города с призывом не покидать свои дома. Согласно сообщению полиции, в ходе операции, были ликвидированы пять предполагаемых террористов. В перестрелке несколько человек получили ранения. По сообщениям испанских СМИ, автомобиль Audi A3, в котором находились террористы, сбил не менее семи пешеходов, но потом преступники столкнулись с патрулем Mossos d'Esquadra и началась перестрелка, в ходе которой террористы были ликвидированы. В машине нашли несколько муляжей "поясов шахидов". Была установлена связь между этими исламистами и исполнителями теракта в Барселоне.

Следствием установлено, что эта группа джихадистов планировала еще один теракт – с применением газовых баллонов.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 19 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017