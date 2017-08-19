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Задержан водитель, сбивший 87-летнюю женщину возле Нетании

время публикации: 18:46 | последнее обновление: 19:09 блог версия для печати фото
Задержан водитель, сбивший 87-летнюю женщину возле Нетании

В пятницу, 18 августа, около 21:00, полиция получила сообщение о том, что на шоссе №2, примерно в ста метрах от моста А-Шалом, найдено тело пожилой женщины.

Полиция предположила, что женщина была сбита машиной, водитель которой скрылся с места происшествия.

В СМИ было опубликовано обращение полиции, в котором она просила помощи у населения, призывая свидетелей происшествия, обратиться в ближайшее к месту жительства отделение полиции или позвонить по телефону "горячей линии".

Спустя некоторое время стало известно, что водитель, скрывшийся с места происшествия, 50-летний мужчина, задержан. Также сообщается, что погибшей женщине было 87 лет.



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