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Прогноз погоды на 19 августа: солнечно и жарко

время публикации: 05:40 | последнее обновление: 05:40 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 19 августа: солнечно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 19 августа, будет солнечно и жарко. Температура воздуха немного выше, чем вчера, и незначительно выше среднесезонной. Понижение влажности в горных районах.

В Иерусалиме – 23-32 градусов, в Тель-Авиве – 24-32, в Хайфе – 23-30, в Эйлате – 30-42. В Беэр-Шеве – 22-36, в Мицпе-Рамоне – 22-34, на побережье Мертвого моря – 32-40, в Ашкелоне – 26-32, в Ариэле – 22-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-39, на Голанских высотах – 21-35.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 80-170 см. Купание во второй половине дня опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 40 км/ч).

В воскресенье-вторник без существенных изменений.

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