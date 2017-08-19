19 августа 2017 г.
последняя новость: 23:28
Лариса Гузеева об уходе с Первого
Глаголева скрывала свою болезнь
Вино в пещере льется рекой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:44 Установлена связь со всеми израильтянами, находившимися в Барселоне в момент теракта
21:59 23 августа Биньямин Нетаниягу встретится с Владимиром Путиным
21:35 Возле здания полиции Петах-Тиквы митинговали сотни человек
21:27 На границе с Газой задержан араб, проникший на территорию Израиля
20:46 Военные и полиция спасли девочку, оказавшуюся на территории минного поля
19:03 Мужчина, ехавший со скоростью 195 км/ч, объяснил, что "плывет на корабле любви"
18:46 Задержан водитель, сбивший 87-летнюю женщину возле Нетании
17:54 Попытка теракта на перекрестке Тапуах. Боец МАГАВ легко ранен
16:37 Полиция ищет свидетелей аварии, в результате которой погибла пожилая женщина
14:37 Возле Хайфы 23-летний рабочий упал с большой высоты и получил тяжелые травмы
В Израиле

23 августа Биньямин Нетаниягу встретится с Владимиром Путиным

время публикации: 21:59 | последнее обновление: 22:17 блог версия для печати фото
23 августа Биньямин Нетаниягу встретится с Владимиром Путиным

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретится 23 августа в Сочи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы обсудить развитие событий в регионе, сообщили из канцелярии главы правительства.

В сообщении канцелярии отмечается: "За последние два года премьер-министр Нетаниягу неоднократно встречался с президентом Путиным для обсуждения билатеральных и региональных вопросов с целью предотвращения нежелательных инцидентов между израильскими и российскими военно-воздушными силами в Сирии, что до сих пор успешно осуществляется".

Предыдущая встреча Нетаниягу и Путина проходила в Москве в марте 2017 года. Встреча Путина и Нетаниягу длилась, в общей сложности, более двух с половиной часов. На переговорах с израильской стороны присутствовали: министр экологии Зеэв Элькин, тогдашний глава Совета национальной безопасности бригадный генерал запаса Яаков Нагель, глава канцелярии Йоав Горовиц, глава Управления военной разведки Герци Галеви и военный атташе бригадный генерал Элиэзер Толедано. Участвовал в переговорах министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Нетаниягу посещал Москву и в июне 2016 года. Он также встречался с российским президентом в апреле 2016-го, в ноябре и в сентябре 2015-го. Тогда в ходе переговоров поднималась тема присутствия в Сирии иранских военных и боевиков "Хизбаллы", которые, как и российские военные, воюют на стороне режима Башара Асада.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 19 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017