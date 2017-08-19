23 августа Биньямин Нетаниягу встретится с Владимиром Путиным

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретится 23 августа в Сочи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы обсудить развитие событий в регионе, сообщили из канцелярии главы правительства.

В сообщении канцелярии отмечается: "За последние два года премьер-министр Нетаниягу неоднократно встречался с президентом Путиным для обсуждения билатеральных и региональных вопросов с целью предотвращения нежелательных инцидентов между израильскими и российскими военно-воздушными силами в Сирии, что до сих пор успешно осуществляется".

Предыдущая встреча Нетаниягу и Путина проходила в Москве в марте 2017 года. Встреча Путина и Нетаниягу длилась, в общей сложности, более двух с половиной часов. На переговорах с израильской стороны присутствовали: министр экологии Зеэв Элькин, тогдашний глава Совета национальной безопасности бригадный генерал запаса Яаков Нагель, глава канцелярии Йоав Горовиц, глава Управления военной разведки Герци Галеви и военный атташе бригадный генерал Элиэзер Толедано. Участвовал в переговорах министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Нетаниягу посещал Москву и в июне 2016 года. Он также встречался с российским президентом в апреле 2016-го, в ноябре и в сентябре 2015-го. Тогда в ходе переговоров поднималась тема присутствия в Сирии иранских военных и боевиков "Хизбаллы", которые, как и российские военные, воюют на стороне режима Башара Асада.