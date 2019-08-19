Амос Дов Сильвер: идейный борец или лидер преступной сети TeleGrass

Тема расследования в отношении основателя сети TeleGrass Амоса Дова Сильвера, его побега в киевском аэропорту "Борисполь" и задержания в Умани остается одной из главных в израильских СМИ.

В воскресенье, 18 августа, мировой суд в Ришон ле-Ционе продлил на 12 суток (до 29 августа включительно) срок содержания Сильвера под стражей. На допросе в отделе по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433) подозреваемый воспользовался своим правом на молчание, заявив, что намерен высказать свою позицию в суде.

Адвокат Ури Корб, представляющий интересы Сильвера, подчеркивает, что его клиент считает себя идеологическим борцом за легализацию марихуаны, он стремится помочь больным и нуждающимся людям. Защита Сильвера указывает на абсурдность ситуации, когда даже премьер-министр Биньямин Нетаниягу уже говорит о шагах, направленных на постепенную легализацию легких наркотиков, в основателя TeleGrass обвиняют в тяжком преступлении.

Сайт Walla приводит детальное описание схемы деятельности TeleGrass. В публикации Даниэля Долева рассказывается, что Амос Дов Сильвер начинал с организации закрытого сообщества в социальной сети Facebook, где могли налаживать связи продавцы и покупатели каннабиса. В 2017 году все контакты были переведены в мессенджер Telegram, торговля осуществлялась во многих странах мира. По данным израильской полиции, руководство сети TeleGrass взимало ежемесячную плату с продавцов – сумма платежа зависела от того, какое количество "травы" в месяц выставлялось на продажу.

Популярность этой сети объясняется тем, что ее создателям удалось найти эффективный способ проверки личности продавца и покупателя, чтобы исключить возможность появления в этой роли полицейских агентов. За проверку продавцов отвечал специальный отдел безопасности. Ответственность за проверку покупателей лежала на самих продавцах, они могли попросить паспортные данные, доступ к профилям в социальных сетях и т.д. Кроме того, был особый отдел, отвечавший за урегулирование конфликтов между продавцами и покупателями. Walla пишет, что администрация сети даже следила за предотвращением виртуальных сексуальных домогательств.

Полиция заявляет, что "финансовым отделом" TeleGrass руководил некий Йоси Меши по кличке "Галь". Он до сих пор не задержан.

В известной степени, сложная и хорошо продуманная иерархия сети TeleGrass позволила израильским правоохранительным органам классифицировать ее как организованную преступную группу. В ходе расследования возникли подозрения, что через эту сеть продается не только марихуана, но и другие наркотические средства. Совокупный оборот сети TeleGrass составлял сотни миллионов шекелей, заявляют в полиции.

Судя по опубликованным данным, израильская полиция сумела проникнуть в структуры сети TeleGrass, завербовав одного из тех, кто выращивал коноплю. Более года этот агент работал с сетью TeleGrass и собирал информацию о своих партнерах по бизнесу. Именно он убедил Сильвера в необходимости прилететь из США в Киев, где 12 марта 2019 года основателя сети задержали сотрудники украинских правоохранительных органов.

После длительных согласований и судебных разбирательств Амоса Дова Сильвера должны были доставить в Израиль рано утром 16 августа. Однако ему удалось скрыться в аэропорту "Борисполь". Позже он был обнаружен в Умани и задержан Службой безопасности Украины. Рано утром 18 августа его доставили в Израиль.

Обстоятельства, при которых Сильверу удалось скрыться от сопровождавшего его конвоя, вызывают множество вопросов. Судя по видеозаписи, переданной в СМИ Службой безопасности Украины, сотрудники, сопровождавшие Сильвера проявили исключительную небрежность. Украинское издание "Обозреватель" писало, что вечером 15 августа перед прохождением пограничных и таможенных процедур сотрудники ведомства выдали Сильверу паспорт гражданина США, не надели на него наручники после прохождения рамки металлодетектора и не пристегнули экстрадируемого к себе. Служба безопасности аэропорта решила досмотреть ручную кладь сотрудников СБУ, которые должны были доставить Сильвера в Израиль. Во время досмотра спортивных сумок они повернулись спиной к Сильверу, и тот, обойдя рамку в обратном направлении, сбежал от конвоя. Позже государственным бюро расследований Украины были задержаны трое сотрудников спецслужбы, которые подозреваются в том, что содействовали побегу Амоса Дова Сильвера из киевского аэропорта "Борисполь".

Отметим, что у Амоса Дова Сильвера множество почитателей, которые считают его идейным борцом за легализацию легких наркотиков, ставшим жертвой преследования со стороны властей Израиля.