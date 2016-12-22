"Дело Ратаса": в Кнессете начался сбор подписей за удаление депутата из парламента

В понедельник, 19 декабря, министр экологии Зеэв Элькин ("Ликуд") приступил к сбору подписей депутатов с целью начать процесс отстранения от должности Баселя Ратаса, подозреваемого в преступлениях против безопасности государства.

"Я прошу Вас присоединиться к обращению, инициированному мной сегодня, чтобы задействовать механизм отстранения согласно закону, который я продвигал по просьбе премьер-министра, – говорится в обращении министра Элькина. – Факты ясны, и вместе с тем депутат Ратас не выказывает никакого сожаления. Учитывая тот факт, что реализация уголовного процесса займет очень много времени, нет никаких оснований для того, чтобы депутат Ратас продолжал свою парламентскую каденцию, получая зарплату за счет граждан страны, и пользовался своим статусом, чтобы поддерживать террор".

Согласно законопроекту, процесс отстранения депутата должен начаться с подачи официальной просьбы спикеру Кнессета. Эту просьбу должны подписать не менее 70 депутатов, и, по меньшей мере, 10 из них должны представлять оппозиционные фракции. После подачи такой просьбы вопрос переносится на рассмотрение комиссии Кнессета по внутренним делам, где требуется большинство в три четверти голосов. Если такое большинство достигнуто, обсуждение продолжается на пленарном заседании парламента, и лишь в случае поддержки предложения 90 депутатами (из 120), их коллега лишается мандата.

В настоящий момент неизвестно, найдется ли достаточно депутатов, готовых подписаться под требованием лишить Баселя Ратаса парламентских полномочий.

В беседе с NEWSru.co.il министр Зеэв Элькин пояснил, что перспектива продвижения данной инициативы зависит целиком и полностью от партии "Еш Атид". "Яиру Лапиду и его товарищам по партии предстоит доказать, действительно ли они готовы бороться с теми, кто оказывает помощь террористам или ограничиваются словами". 19 декабря Зеэв Элькин представит свое предложение на заседании глав фракций, входящих в коалицию, а затем приступит к беседам с представителями оппозиционной фракции.

Напомним, что депутат от фракции Объединенный арабский список Басель Ратас подозревается в том, что в ходе визитов в тюрьму "Кциот", где содержатся террористы, пронес туда не менее десяти мобильных телефонов. Предполагается, что аппараты попали в руки террористов, отбывающих наказание за убийство военнослужащего Моше Тамама в августе 1984 года.

Расследование в отношении Баселя Ратаса началось после того, как представители Управления охраны тюрем (ШАБАС) сообщили службам безопасности о подозрениях. После длительного тайного расследования полиция получила подтверждение подозрений и объявила о намерении вызвать депутата Ратаса на допрос.

18 декабря премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Если подозрения в отношении депутата Кнессета Ратаса подтвердятся, значит речь идет о крайне серьезных правонарушениях, подвергающих опасности безопасность государства. Лица, совершающие такие действия, должны быть наказаны по всей строгости закона и не могут быть членами парламента".

Министр обороны Авигдор Либерман распространил сообщение, в котором говорится: "Это просто еще одно доказательство того, что Объединенный арабский список – это, в сущности, объединенный список шпионов и предателей. Мы сделаем все возможное, чтобы все они, начиная с Азми Бшары и заканчивая Баселем Ратасом, включая представителя "Мави Мармары" в Израиле Ханин Зуаби, не только не были депутатами Кнессета, но и гражданами государства Израиль".

Глава парламентской оппозиции Ицхак Герцог заявил: "Любой удар по безопасности Израиля, любое сотрудничество с врагом, передача информации и государственных секретов требуют безотлагательного тщательного расследования. Если подозрения окажутся обоснованными, виновный должен быть наказан по всей строгости закона".

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид сказал на заседании фракции: "Я обратился к юридическому советнику правительства с требованием лишить депутата Баселя Ратаса депутатской неприкосновенности. В данном случае, если подозрения оправдаются, речь идет о грубейшем нарушении и покушении на нашу национальную безопасность. Я понимаю, что были предприняты шаги по задействованию закона об удалении Ратаса из парламента, но, простите меня – это идиотский шаг. Так не борются с пособниками террора. Пока министр Элькин теряет время, собирая подписи на удаление депутата Баселя Ратаса (чтобы все забыли, что именно он являлся "архитектором" плана по освобождению Амоны в 2006 году), мы потребовали немедленного лишения неприкосновенности. Именно депутаты от фракции "Еш Атид" готовы бороться с пособниками терроризма, в отличие от тех, кто вместо реальных действий бегает по зданию Кнессета, собирая подписи. Это пустая трата времени. Судебный процесс займет три года и поставит крест на другом процессе. Если Ратас сделал то, что ему инкриминируют, он – подлый предатель, который должен сидеть в тюрьме, а не разгуливать по миру, рассказывая, что подвергается политическим преследованиям".

Сам Басель Ратас заявил, что речь идет о еще одном акте политических преследований, которым подвергается арабская партия БАЛАД. "Очевидно, что полиция "пометила" партию БАЛАД и стремится нанести ей ущерб любым способом. Нам нечего скрывать, и я явлюсь на допрос, как только будет согласована дата", – сказал Ратас.





