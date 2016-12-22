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В Израиле

Источник в правительстве: "БАГАЦ, скорее всего, отменит компромисс по Амоне"

время публикации: 19 декабря 2016 г., 12:30 | последнее обновление: 19 декабря 2016 г., 12:56 блог версия для печати фото
Амона, 18 декабря 2016 года
Источник в правительстве: "БАГАЦ скорее всего отменит компромисс по Амоне"
Амона, декабрь 2016 года

В понедельник, 19 декабря, источник в правительстве Израиля заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, что, по его мнению, высока вероятность вмешательства БАГАЦа в компромисс, к которому пришли правительство и жители форпоста Амона. "Скорее всего, БАГАЦ отменит соглашение", - заявил источник.

По словам нашего собеседника, существуют два серьезных препятствия на пути к реализации компромисса: впервые земли, чьи владельцы не обнаружены ("адмот нифкадим") используются для строительства поселения. "До сих пор такие земли использовались для нужд израильтян и палестинцев, а сейчас впервые юридический советник правительства дал согласие на передачу их для поселенцев, и БАГАЦ вполне может заблокировать это решение, - сказал представитель правительства. – Вторая сложность заключается в том, что впервые на эти земли распространен, так называемый, принцип "раздела общей земли" (פירוק-שיתוף). Это тоже может быть опротестовано в суде, так как обычно этот принцип касается земель, чьи владельцы известны".

Напомним, что в соответствии с достигнутым компромиссом, на соседних с Амоной земельных участках, на которые никто в настоящий момент не претендует, смогут остаться 24 из 40 семей жителей форпоста.

По мнению источника, БАГАЦ скорее всего заблокирует достигнутый компромисс после того, как будет подана апелляция кем-то из левых активистов. Однако, как считает наш собеседник, суд может и не утвердить просьбу правительства о переносе даты демонтажа Амоны на 30 дней. Эта просьба должна быть подана 19 или 20 декабря, и если БАГАЦ сочтет весь компромисс незаконным, то на этом основании отклонит и просьбу об отсрочке.

Источник пояснил, что в случае краха достигнутого компромисса, ситуация вернется к своей изначальной точке, и поселенцам будет предложено временно обосноваться в поселении Офра. Наш собеседник подчеркнул, что жители Амоны прекрасно отдавали себе отчет в том, что подобный сценарий возможен, и именно поэтому их решение было принято после длительных сомнений и колебаний.

"Проще всего было бы изначально принять предложение правительства о создании нового квартала в поселении Шило, однако поселенцы Амоны хотели использовать шанс все-таки остаться на холме, на котором находится сейчас их форпост", - заявил источник. Он категорически отверг утверждения, согласно которым поселенцев сознательно ввели в заблуждение, дав надежду на реализацию компромисса. "Все отлично понимали, о чем идет речь, однако согласились рискнуть, и я не исключаю возможности того, что этот риск себя не оправдает", - сказал источник.

Накануне после того, как жители Амоны утвердили компромисс, предложенный им правительством, лидеры штаба в защиту форпоста подчеркивали, что борьба не окончена. "Мы снижаем обороты, но отнюдь не предаемся самоуспокоению, - заявил раввин Амоны Яир Франк. – Если достигнутый компромисс не будет реализован, мы немедленно возобновим борьбу". Об этом же заявили, покидая территорию Амоны, сторонники поселенцев. Многие из них критиковали жителей за согласие на компромисс, предложенный премьер-министром.

В соответствии с решением БАГАЦа, форпост Амона, где проживает 41 семья, должен быть разрушен не позднее 25 декабря.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 декабря 2016 г.
Генеральный инспектор полиции приветствовал компромисс по Амоне
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 декабря 2016 г.
Члены правительства единогласно утвердили соглашение по Амоне
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 декабря 2016 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 декабря 2016 г.
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