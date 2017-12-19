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В Израиле

Беннет и Шакед представили проект закона, ограничивающего полномочия БАГАЦ

время публикации: 17:33 | последнее обновление: 17:41 блог версия для печати фото
Беннет и Шакед представили проект закона, ограничивающего полномочия БАГАЦ
Беннет и Шакед представили проект закона, ограничивающего полномочия БАГАЦ
Беннет и Шакед представили проект закона, ограничивающего полномочия БАГАЦ

Во вторник, 19 декабря, председатель партии "Байт Иегуди", министр просвещения Нафтали Беннет, и министр юстиции Айелет Шакед опубликовали проект Основного закона о судопроизводстве, ограничивающего возможности БАГАЦ отменять законы, принятые Кнессетом.

Согласно этому предложению, принятые Кнессетом законы могут рассматриваться лишь расширенным составом судей Верховного суда в количестве девяти человек. Закон может быть "забракован", если за это решение проголосуют не менее двух третий состава судей.

В случае, если закон был отвергнут БАГАЦ, он может быть вновь утвержден Кнессетом на пять лет с возможностью продления этого срока, если за это проголосуют не менее 61 депутата.

Ранее Беннет и Шакед зявляли о том, что у них имеется программа, цель которой "завершение создания конституции в Израиле, которая вернет баланс между тремя ветвями власти и урегулирует отношения между судом, Кнессетом и правительством".

Отметим, что ранее за ограничения полномочий БАГАЦ также выступал лидер партии НДИ Авигдор Либерман. В частности, он критиковал Высший суд справедливости в том, что он существенно затрудняет решение проблемы нелегальных иммигрантов в Израиле.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 февраля 2015 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 февраля 2015 г.
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