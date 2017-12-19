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19 декабря 2017 г.
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В Израиле

Израильские детские сады. Опрос NEWSru.co.il для родителей дошкольников

время публикации: 10:12 | последнее обновление: 10:17 блог версия для печати фото
Израильские детские сады. Опрос NEWSru.co.il для родителей дошкольников
Израильские детские сады. Опрос NEWSru.co.il для родителей дошкольников
Израильские детские сады. Опрос NEWSru.co.il для родителей дошкольников

Вопрос подбора детского сада для маленького ребенка – исключительно важен. Родители стремятся найти наилучший вариант, но вынуждены исходить из своих финансовых возможностей.

В Израиле ребенок может пойти в муниципальный и частный садик, или в детское учреждение одной из общественных организаций. У каждого варианта есть плюсы и минуты.

Редакция NEWSru.co.il впервые проводит опрос по теме "Израильские детские сады", чтобы выяснить отношение наших читателей, у которых есть маленькие дети, к проблемам, связанным с выбором детского сада для ребенка. Речь пойдет, прежде всего, о критериях выбора детсада. Будет затронута и тема двуязычия детей.

К участию в опросе приглашаются исключительно родители детей дошкольного возраста, проживающие в Израиле. Просим всех остальных читателей воздержаться от высказывания мнения по этому поводу. Благодарим за понимание.

Израильские детские сады. Родители маленьких детей приглашаются к участию в опросе NEWSru.co.il
(вам предстоит ответить на 18 вопросов)

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