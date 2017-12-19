Израильские детские сады. Опрос NEWSru.co.il для родителей дошкольников

Вопрос подбора детского сада для маленького ребенка – исключительно важен. Родители стремятся найти наилучший вариант, но вынуждены исходить из своих финансовых возможностей.

В Израиле ребенок может пойти в муниципальный и частный садик, или в детское учреждение одной из общественных организаций. У каждого варианта есть плюсы и минуты.

Редакция NEWSru.co.il впервые проводит опрос по теме "Израильские детские сады", чтобы выяснить отношение наших читателей, у которых есть маленькие дети, к проблемам, связанным с выбором детского сада для ребенка. Речь пойдет, прежде всего, о критериях выбора детсада. Будет затронута и тема двуязычия детей.

К участию в опросе приглашаются исключительно родители детей дошкольного возраста, проживающие в Израиле. Просим всех остальных читателей воздержаться от высказывания мнения по этому поводу. Благодарим за понимание.

Израильские детские сады. Родители маленьких детей приглашаются к участию в опросе NEWSru.co.il

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