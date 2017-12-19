Хаим Елин: "Ситуация на юге должна быть объявлена войной на истощение"

В последние недели возобновились обстрелы израильской территории из сектора Газы. Ситуацию на юге Израиля редакция NEWSru.co.il попросила прокомментировать бывшего главу регионального совета Эшколь, а ныне депутата от партии "Еш Атид" Хаима Елина.

"Насколько я понимаю, в настоящий момент ХАМАС не принимает участия в обстрелах израильской территории, но дает молчаливое согласие на такие действия со стороны "Исламского джихада" и мелких группировок. Как только ХАМАС присоединится к обстрелам модно будет считать, что "Нерушимая скала-2" началась", - считает депутат Елин.

По его словам, ситуация в настоящий момент напоминает ту, что предшествовала началу операции в секторе Газы в 2014 году. "Наши населенные пункты обстреливали десять дней. Затем к обстрелам присоединился ХАМАС, атаковав ракетами одновременно сразу пять или шесть населенных пунктов. Тогда стало ясно, что операции не избежать. Сегодня мы наблюдаем ту же самую динамику, хотя фактор сдерживания в отношении ХАМАс еще действует".

Говоря о реакции на ракетные обстрелы с территории Газы, депутат Елин назвал ее "неэффективной, но важной". "Каждый ракетный обстрел приводит к тому, что в Газе становится одной базой террористов меньше. Это само по себе решить проблему не может, но это реакция, что важно само по себе". В то же время, депутат Елин заявил, что попытка обстрела Ашкелона должна была повлечь за собой более жесткую реакцию. "Ответом на это должна была стать бомбежка домов активистов ХАМАС. Мы не можем играть только от обороны и соглашаться с тем, что время от времени имеют место ракетные обстрелы. Рано или поздно они найдут нашу "ахиллесову пяту". Собственно, она им известна – это все населенные пункты, расположенные на границе с Газой. Там система предупреждения малоэффективна, так как есть очень короткое время для того, чтобы отреагировать и укрыться. Это то, что произошло в последнюю неделю "Нерушимой скалы".

По словам Хаима Елина, в противостоянии угрозе, исходящей от тоннелей террора, Израиль кардинально изменил стратегию. "Либерман делает то, о чем я говорил уже давно, уничтожает тоннели. Это не делалось раньше, и мои требования по этому вопросу отклонялись".

Говоря о ситуации вокруг Газы в целом, депутат Елин заявил, что необходимо декларировать, что мы находимся в состоянии войны на истощение. Это изменило бы весь стратегический подход к ситуации в секторе. Сейчас стратегии как таковой нет. Происходит военная операция, потом наступает тишина, как следствие эффекта сдерживания, потом этот эффект начинает рассыпаться, появляются обстрелы и все начинается сначала. Это не стратегия. Стратегией должно быть донесение до сознания лидеров ХАМАС, что перед ними простой выбор: или потерять власть или превратится из террористической организации в политическую. Это возможно, но для этого над ними должна нависнуть реальная угроза утраты власти. Эта угроза, которая будет сопровождаться мощным международным давлением, должна привести к тому, что в перспективе нескольких лет ХАМАС превратится из террористической организации в политическую".

Говоря о ситуации в районах, граничащих с Газой, Хаим Елин рассказал, что в Сдероте идет строительство двух тысяч единиц жилья, а в кибуцах и мошавах еще 600 единиц. "Программа развития юга, принятая в 2014 году, предоставляет большие льготы при приобретении жилья на юге страны. Сегодня нет ни одной свободной единицы жилья. Все чего нам не хватает сегодня – это стратегии в отношении Газы. Правительство не знает, какой хочет видеть ситуацию там. И это главная проблема".

Материал подготовил Габи Вольфсон, политический обозреватель NEWSru.co.il





