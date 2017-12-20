Нетаниягу на мероприятии "Ликуда": "Рекомендации полиции отправляются в мусорку"

Вечером во вторник, 19 декабря, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на мероприятии "Ликуда", посвященном зажжению восьмой ханукальной свечи. Мероприятие проходило в "Кфар Макабия" в Рамат-Гане. В мероприятии приняли участие более тысячи человек. Среди собравшихся не было спикера Кнессета Юлия Эдельштейа, министра внутренней безопасности Гилада Эрдана и главы правительственной коалиции Давида Битана.

Большую часть своей речи премьер-министр посвятил ведущимся в отношении него расследованиям и возможности подачи полицией рекомендации предъявить ему обвинения.

"Такими рекомендациями ломают людям жизнь. Ломают жизнь и простым людям, и общественным фигурам, а затем абсолютное большинство таких рекомендаций не ведут к обвинительному заключения, они выбрасываются в мусорку", - заявил глава правительства. В качестве примера, Нетаниягу привел президента государства Реувена Ривлина, которого полиция рекомендовала отдать под суд за якобы незаконные блага, которые он получал из рук подрядчика Дуди Апеля. Нетаниягу напомнил слова, сказанные Ривлиным после закрытия дела юридическим советником правительства: "Кто вернет мне эти три года?" Упоминание имени Ривлина было встречено выкриками, однако Нетаниягу потребовал прекратить их.

Нетаниягу заявил также, что оппозиция использует демонстрации протеста против "коррупции в институтах власти" для делегитимации его правительства. "Я говорю оппозиции: подождите еще два года, тогда мы пойдем на выборы, и вы снова проиграете, ибо всегда побеждает правда ".

Из речи главы правительства явно следует, что он готовит общественное мнение к возможности подачи полицией рекомендации предъявить ему обвинения. Помимо этого, Нетаниягу декларировал намерение продолжить работу нынешнего Кнессета и правительства, а не идти на досрочные выборы.

В то же время в политической системе отмечают, что рекомендация полиции предъявить Нетаниягу обвинения может вызвать давление на него не только со стороны оппозиции. 23 декабря на площади Цион в Иерусалиме состоится демонстрация сторонников правого лагеря. Официально она называется митингом в поддержку власти закона, однако по мнению многих речь идет о первой демонстрации протеста правых против Нетаниягу. Об участии в митинге уже заявил бывший депутат Кнессета Арье Эльдад, бывший советник премьер-министра Йоаз Хендель и депутат Кнессета Иегуда Глик. По информации, полученной NEWSru.co.il, в митинге примут участие еще несколько депутатов от "Ликуда" и "Кулану".