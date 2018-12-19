В Израиле принимают делегацию Совета Федерации России

В среду, 19 декабря, в Израиль прибывает делегация представителей комитетов Совета Федерации РФ по международным делам и по обороне. Для российских политиков будет организована поездка на северную границу Израиля.

Делегацию возглавляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и председатель комитета по обороне Виктор Бондарев.

Российские сенаторы встретятся со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном. Эту информацию редакции NEWSru.co.il подтвердили в окружении председателя израильского парламента.

Ожидается, что состоится также встреча с членами комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Председатель комиссии Ави Дихтер отказался комментировать эту тему.

Отношения между Россией и Израилем резко ухудшились после того, как Москва возложила на израильских военных вину за сбитый 17 сентября сирийскими ПВО российский самолет-разведчик Ил-20 и гибель 15 российских военнослужащих. С соответствующими заявлениями выступали министерство обороны и министерство иностранных дел России. ЦАХАЛ предоставил командованию вооруженных сил России детальный отчет о происшедшем, доказывающий непричастность израильских ВВС к гибели Ил-20, однако эти аргументы не были приняты российской стороной.

8 декабря, по инициативе израильской стороны, состоялся телефонный разговор между Биньямином Нетаниягу и Владимиром Путиным. Пресс-служба Кремля сообщала, что Нетаниягу рассказал о деталях проводимой израильскими военными операции "Северный щит" вдоль линии, разделяющей Израиль и Ливан. Российская сторона при этом отмечала важность обеспечения стабильности в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности и при координирующей роли контингента ООН в Ливане.

На следующий день, на еженедельном заседании правительства, Биньямин Нетаниягу сообщил, что он планирует в скором времени вновь встретиться с Владимиром Путиным, чтобы детально обсудить вопросы двухсторонних отношений и ситуацию в Сирии и Ливане. Кроме того, Нетаниягу сообщил, что была достигнута договоренность о проведении встречи представителей командования израильской и российской армий, в ходе которой будут подняты актуальные вопросы по поводу координации действий военных двух стран в Сирии.

12 декабря в Москве проходили переговоры представителей командования ЦАХАЛа и ВС России. Представители ЦАХАЛа ознакомили российских военных с подробностями проведения операции "Северный щит" на израильско-ливанской границе, целью которой является нейтрализация туннелей "Хизбаллы". Обсуждался также вопрос координации действий двух армий в Сирии и, по всей видимости, инцидент с Ил-20. При этом израильской стороной особо подчеркивалось, что ЦАХАЛ продолжит действовать против иранских сил и поставок вооружений "Хизбалле" в Сирии. В официальном сообщении ЦАХАЛа было сказано, что переговоры проходили "в доброжелательной и профессиональной атмосфере", что делегации достигли взаимопонимания и договорились о продолжении совместной работы.

17 декабря израильские СМИ со ссылкой на выходящую в Лондоне саудовскую газету "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщали, что власти России направили письмо правительству Ливана с просьбой о соблюдении резолюции СБ ООН 1701, определившей условия прекращения огня между Израилем и "Хизбаллой" в августе 2006 года. Эти сведения были подтверждены источниками в Иерусалиме, в Москве от комментариев воздержались.

Несмотря на определенное улучшение взаимопонимания между Израилем и Россией в вопросах, связанных с действиями военных на границе с Ливаном и в Сирии, политический диалог между двумя странами переживает не лучший период. 6 декабря Россия содействовала тому, чтобы Генеральная ассамблея ООН не поддержала американскую резолюцию, осуждающую ХАМАС (резолюция не была принята, хотя большинство стран-участников голосовали за ее принятие). 17 декабря Израиль проголосовал в Генассамблее ООН за антироссийскую резолюцию по Крыму, и эта резолюция была принята. 18 декабря МИД РФ отверг претензии Израиля по поводу приглашения в Москву лидера террористической организации ХАМАС Исмаила Ханийи.





