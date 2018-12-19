ЦАХАЛ: четвертый туннель "Хизбаллы" вел от деревни Рамия на территорию Израиля

В среду, 19 декабря, пресс-служба Армии обороны Израиля разрешила к публикации подробные данные о четвертом туннеле "Хизбаллы", обнаруженном 16 декабря израильскими военными.

Вход в туннель располагается на западной окраине шиитской деревни Рамия, находящейся в непосредственной близости от границы Израиля, недалеко от израильских поселков Штула и Зарит.

Данный туннель, полностью подготовленный для проведения диверсий, на несколько метров проникал за пограничный забор на израильскую территорию. С помощью этого туннеля боевики "Хизбаллы" могли оказаться в лесистой местности на территории Израиля, что затрудняло бы их обнаружение.

Армейская пресс-служба также сообщает, что обнаружить туннель удалось благодаря постоянному мониторингу происходящего около границы и выявлению подозрительной активности в Рамии и к западу от этой деревни.

Отметим, что это уже второй туннель "Хизбаллы", обнаруженный в районе деревни Рамия. Ранее сообщалось об обнаружении 6 декабря туннеля, вход в который находится под жилыми домами в этой деревне.

19 декабря зону проведения операции "Северный щит" посетили начальник генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот, командующий Северным военным округом Йоэль Стрик и командир дивизии "А-Галиль" Рафи Мило и другие офицеры.

Операция "Северный щит"

4 декабря 2018 года командование Армии обороны Израиля объявило о начале масштабной операции на границе с Ливаном с целью нейтрализации боевых туннелей "Хизбаллы". Операции было присвоено кодовое название "Северный щит".

В тот же день было объявлено об обнаружении первого такого туннеля. Вход в этот туннель находился в помещении завода, на котором до 2014 года производились строительные материалы. Работы по прокладке подземного сооружения велись в нескольких метрах от позиции UNIFIL. Туннель на 40 метров уходил вглубь израильской территории. Данный туннель был частично разрушен в результате подрыва камеры наблюдения, когда к ней приблизились двое боевиков "Хизбаллы".

Второй туннель был обнаружен 6 декабря, он начинался в деревне Рамия. Вход в туннель находился под жилыми домами. Данный туннель также был нейтрализован. 8 декабря военные сообщали об обнаружении еще одного туннеля на границе с Ливаном, но позже было уточнено, что взят под контроль туннель, который вел из Рамии.

11 декабря командование ЦАХАЛа объявило об обнаружении на границе с Ливаном третьего туннеля боевиков "Хизбаллы" с момента начала операции "Северный щит".

16 декабря пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что обнаружен очередной, четвертый наступательный туннель "Хизбаллы" на границе с Ливаном. Точное месторасположение этого туннеля не публиковалось до 19 декабря. Военные отмечали, что туннель находится под контролем ЦАХАЛа и больше не представляет опасности для граждан Израиля.

18 декабря пресс-служба ЦАХАЛа передала в СМИ видеозапись, на которой показан один из туннелей "Хизбаллы", обнаруженный ранее на израильско-ливанской границе. На видео демонстрируется, что военные заблокировали проход по этому туннелю, используя металлические заграждения и бетонные блоки. Судя по всему, речь идет о временной мере, так как уничтожение туннеля требует согласования с командованием ременными силами ООН в Ливане (UNIFIL). Из публикации армейской пресс-службы невозможно понять, каким образом военные осуществляют контроль над целостностью заграждений, установленных внутри туннеля. Вероятно, используются камеры наблюдения и сейсмодатчики. ЦАХАЛ по этому поводу комментариев не дает.

Террористическая организация "Хизбалла" 16 декабря обвинила израильскую армию в нарушении международных договоренностей и проведении работ за "голубой линией", в буферной зоне. Согласно сообщению "Хизбаллы", которое цитировалось в "твиттере" 10-го канала израильского телевидения, военные установили сейсмодатчики на земляных валах в районе Мис аль-Джбейля.

О ходе операции командование ЦАХАЛа регулярно информирует руководство UNIFIL. При этом официальный Иерусалим заявляет, что строительство туннелей, ведущих с территории Ливана в Израиль, являются грубым нарушением резолюции Совета безопасности ООН 1701, определившей условия прекращения огня в августе 2006 года. Ответственность за эти враждебные действия Израиль возлагает не только на "Хизбаллу", но и на правительство Ливана.

Правительство Израиля информирует также власти США и стран ЕС о ходе операции "Северный щит". 12 декабря в Москве представители командования ЦАХАЛа рассказали российским коллегам о том, как проводится эта операция. 19 декабря в Израиль прибыла делегация Совета Федерации России, которую также ознакомят с ходом операции.





