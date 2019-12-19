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NEWSru.co.il :: В Израиле19 декабря 2019 г., 15:54

ДТП к северу от Эйлата, двое погибших

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ДТП к северу от Эйлата, двое погибших ДТП к северу от Эйлата, двое погибших

Два человека погибли и еще трое получили травмы при столкновении двух автомобилей в районе перекрестка Шизафон между Мицпе-Рамоном и Эйлатом. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое. Они эвакуированы с места аварии вертолетом. 40-е шоссе в районе ДТП перекрыто в обоих направлениях.

Парамедик службы скорой помощи "Маген Давид Адом" Нир Ефет рассказал, что когда он прибыл на место происшествия, одна из машин, в которой находилось два человека, горела. Из второго автомобиля были извлечены двое мужчин и женщина в возрасте около 30 лет. Они получили множественные травмы, но находились в сознании.

На месте происшествия работают пожарные и полиция.

Еще одно ДТП произошло на 77-м шоссе, на въезде в Тверию. Автомобиль сбил переходившую дорогу 65-летнюю женщину. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму, ее состояние оценивается как тяжелое.

В Илуте при столкновении с автомобилем получил тяжелые травмы 17-летний велосипедист. Пострадавший, подключенный к аппарату искусственного дыхания, доставлен в больницу РАМБАМ.

Также сегодня на 234-й трассе около съезда на 222-ю дорогу в сторону поселка Цеэлим (Негев) перевернулся грузовик. Бригады "Маген Давид Адом" оказали первую помощь водителю, мужчине примерно 40 лет, получившему тяжелую травму головы. Затем пострадавшего доставили на вертолете в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. МАДА отмечает, что военные оказали помощь в эвакуации пострадавшего. На 79-м шоссе, на участке между перекрестком а-Мовиль и Бир аль-Махсуром автомобиль сбил 60-летнего пешехода. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего. Женщине в возрасте около 30 лет, получившей легкие травмы, была оказана медицинская помощь.



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ДТП на 79-м шоссе, погиб мужчина


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