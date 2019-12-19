Умерла бывшая депутат Кнессета Геула Коэн

Вечером в среду, 18 декабря, в возрасте 93 лет скончалась бывшая депутат Кнессета Геула Коэн. Место и время похорон пока не опубликованы.

Геула Коэн родилась 25 декабря 1925 года в Тель-Авиве. Училась в школе "Бальфур", а затем в педагогическом колледже "Левински". Была членом ЭЦЕЛ а с 1943 года член организации ЛЕХИ, за что была исключена из колледжа. С момента основания подпольной радиостанции ЛЕХИ, Коэн стала её диктором, в феврале 1946 года была арестована британской полицией и приговорена к семи годам заключения. Бежала из тюрьмы в апреле 1947 года и возобновила работу на радиостанции, которую продолжала вплоть до основания государства Израиль.

В 1949 году Коэн поступила в Еврейский университет в Иерусалиме, где получила вторую степень по религиоведению, философии и литературоведению. В эти годы она также работала журналистом (вначале в ежемесячнике Исраэля Эльдада "Сулам", а с 1961 по 1973 год – в газете "Маарив"). В 1962 году вышла в свет автобиографическая книга Геулы Коэн "История подпольщицы", с тех пор выдержавшая ряд переизданий и переведенная на английский, русский, французский и нидерландский языки. Параллельно Коэн вела активную политическую деятельность в рамках правых движений, в том числе с 1970 года в партии "Херут". После Шестидневной войны Коэн стала одним из инициаторов поселенческого движения в Иудее, Самарии и секторе Газы. В 1969 году она организовала агитационное турне по США в защиту права на выезд евреев СССР. Турне завершилось голодовкой перед зданием ООН в Нью-Йорке, привлекшей международное внимание.

В 1973 году Коэн была избрана в Кнессет от "Ликуда". Когда были подписаны Кэмп-Дэвидские соглашения, согласно которым Египту в обмен на мирный договор передавался Синайский полуостров, покинула ряды "Ликуда". Перед депортацией еврейских поселенцев из Синая перебралась жить в Ямит. Вместе с профессором Ювалем Неэманом и Моше Шамиром Коэн основала движение "Тхия", которое представляла в Кнессете вплоть до 1992 года. Геула Коэн стала одним из инициаторов Основного закона об Иерусалиме, признающего этот город единой и неделимой столицей Израиля, и закона об аннексии Голанских высот. Она продолжала активно заниматься вопросами репатриации и абсорбции евреев диаспоры; в частности она сыграла заметную роль в подготовке операции "Моше" по централизованной перевозке в Израиль эфиопских евреев. Вела борьбу за помилование осуждённого в США за шпионаж в пользу Израиля Джонатана Полларда и предоставление ему израильского гражданства.

Была заместителем министра науки и технологии. В начале 1992 года в знак протеста против участия Израиля в Мадридской конференции Коэн и другие члены "Тхии" покинули правящую коалицию Ицхака Шамира, что привело к падению его правительства и досрочным выборам, на которых "Тхия" не сумела преодолеть электоральный барьер. В 1994 году в качестве жеста поддержки поселенцев Кирьят-Арбы (близ Хеврона) она приобрела квартиру в этом поселении. В 1998 году по инициативе Коэн и при поддержке муниципалитета Иерусалима был основан мемориальный дом Ури Цви Гринберга, первым директором которого она и стала. В 2003 году Геула Коэн была удостоена Премии Израиля за заслуги перед израильским обществом и государством.

Геула Коэн – мать депутата Кнессета Цахи Анегби ("Ликуд").

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Голос Геулы Коэн не умолкнет. Мы всегда будем помнить ее грандиозный вклад на благо свободы Израиля и ее приверженность и любовь к Эрец Исраэль. Она принадлежит к поколению основателей и навечно останется примером нам, поколению последователей. Я и Сара скорбим вместе с Цахи и Ранди и всей семьей Геулы, как и весь народ Израиля, в связи с огромной утратой".





