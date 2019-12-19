Суд "Ликуда" принял решение о проведении праймериз

Суд Ликуда отменил решение Центра партии, выступившего против проведения праймериз перед выборами в Кнессет 23-го созыва. Окончательное решение примет расширенный состав партийного суда, который соберется на следующей неделе.

В апелляции, поданной группой высокопоставленных активистов, утверждалось, что отказ от внутрипартийных выборов противоречит уставу "Ликуда", требующем перед выборами в Кнессет избирать как председателя партии, так и кандидатов в депутаты.

Как пишет Walla, многие депутаты выступают против проведения праймериз. Среди них и председатель Центра партии Хаим Кац. По его словам, уже избранным депутатам должна быть предоставлена возможность зарекомендовать себя в полноценном Кнессете, а на в парламенте переходного периода.

Стоимость проведения внутрипартийных выборов составит около 8 миллионов шекелей, не считая средств, которые будут потрачены кандидатами в депутаты. Напомним, что праймериз на пост главы "Ликуда" состоятся 26 декабря. На этот пост претендуют нынешний глава партии Биньямин Нетаниягу и Гидеон Саар.





