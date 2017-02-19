19 февраля 2017 г.
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07:25 Сотрудники дома престарелых в Хайфе подозреваются в издевательствах над пожилыми людьми
В Израиле

Сотрудники дома престарелых в Хайфе подозреваются в издевательствах над пожилыми людьми

время публикации: 07:25 | последнее обновление: 09:45 блог версия для печати фото
Сотрудники дома престарелых в Хайфе подозреваются в издевательствах над пожилыми людьми
Сотрудники дома престарелых в Хайфе подозреваются в издевательствах над пожилыми людьми
Сотрудники дома престарелых в Хайфе подозреваются в издевательствах над пожилыми людьми

В субботу, 18 февраля, Второй канал ИТВ опубликовал материал о подозрениях в отношении работников дома престарелых "Неот Кипат а-Захав" в Хайфе.

Согласно опубликованной информации, пожилые люди подвергались в стенах учреждения физическому и психологическому насилию, унижениям и угрозам со стороны персонала. Издевательства, которые, как предполагается, носили систематический характер, были зафиксированы камерой тайного наблюдения, установленной сотрудником дома престарелых в комнате одного из жильцов.

А., ранее работавший в "Неот Кипат а-Захав" санитаром, рассказал, что речь идет о систематических издевательствах, продолжавшихся много лет. По словам А., он оставил это место работы через несколько месяцев из-за происходившего там.

Вечером 18 февраля у здания дома престарелых прошла демонстрация жителей окрестных районов, протестовавших против издевательств над пожилыми людьми.

Публикация материалов расследования вызвала бурную реакцию и в политических кругах. Депутат Кнессета Ицик Шмули ("Сионистский лагерь"), возглавляющий лобби в защиту пожилых людей в Израиле, потребовал создания парламентской следственной комиссии для тщательного изучения ситуации в домах престарелых.

Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан ("Ликуд") написал в своем микроблоге в Twitter: "Речь идет о страшных, душераздирающих кадрах. Я убежден, что полиция будет действовать быстро и решительно, привлекая к ответственности всех причастных к этому делу".

Утром 19 февраля полиция сообщила о задержании четырех сотрудников дома престарелых и ответственной медсестры по подозрению в издевательствах над пожилыми людьми. Полиция попросит мировой суд в Хайфе продлить срок их содержания под стражей. Допрошены также дополнительные сотрудники заведения.

Из администрации дома престарелых передали: "Речь идет о печальных и недопустимых явлениях. Сразу после получения информации мы подали жалобу в полицию на тех, кто имеет отношение к данным действиям, и вызвали их на слушания. Соответствующая информация передана в министерство здравоохранения. Создана внутренняя комиссия, проводящая расследование, а минздрав проводит свою проверку. С разрешения семей в комнатах и в коридорах заведения будут установлены камеры наблюдения. Мы выражаем глубокое сожаление по поводу случившегося. Семьи пострадавших получают подробную информацию, и мы намерены действовать в полной координации с ними, пытаясь по возможности минимизировать причиненное людям зло".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 июня 2016 г.
Отчет: в 2015-м году в Израиле были зафиксированы пять тысяч случаев издевательств над пожилыми людьми







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