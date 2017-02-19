"Гаарец": в 2016 году Керри обсуждал с Нетаниягу и арабскими лидерами проект регионального урегулирования

В воскресенье, 19 февраля, политический обозреватель "Гаарец" Барак Равид опубликовал информацию, согласно которой в феврале 2016 года в Акабе (Иордания) состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу, государственного секретаря Джона Керри, короля Иордании Абдаллы II и президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси.

Согласно опубликованной информации, главной темой встречи было обсуждение проекта окончательного соглашения Израиля и ПНА в рамках регионального урегулирования. Как пишет Барак Равид со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении Джона Керри, глава ПНА Махмуд Аббас не принимал участия во встрече, однако был полностью в курсе ее содержания.

Встреча проходила на фоне глубокой стагнации на переговорах между Израилем и ПНА. Идея ее проведения принадлежала государственному секретарю США, который после завершения работы над сделкой с Ираном возобновил попытки привести к соглашению между Израилем и ПНА. Как пишет "Гаарец", Керри подготовил проект, содержащий шесть пунктов: соглашение о признанных международным сообществом границах между государством Израиль и государством Палестина, которое должно быть создано на основе границ 1967 года с обменом территориями; урегулирование на основе резолюции ООН №181 от 29 ноября 1947, согласно которой Эрец Исраэль (Палестина) должна быть разделена на два государства: еврейское и арабское; справедливое и реалистичное решение проблемы беженцев, которое не повлияет на демографический характер государства Израиль; согласованное решение проблемы Иерусалима, в рамках которого город станет столицей двух государств и будет обеспечен свободный доступ к святым местам в соответствии со статусом-кво; обеспечение безопасности Израиля и предоставление демилитаризованному государству Палестина гарантий территориальной целостности; завершение конфликта между сторонами и отказ от дополнительных претензий, а также нормализация отношений Израиля и арабских стран, как это фигурирует в "саудовской мирной инициативе".

Перед началом встречи, состоявшейся 21 февраля 2016 года, Керри встретился поочередно со всеми ее участниками. Нетаниягу отказался дать однозначный ответ на предложенные государственным секретарем США параметры, пояснив, что для их утверждения в правительственной коалиции нет политического большинства. В свою очередь, король Иордании Абдалла II пообещал заручиться поддержкой главы ПНА Аббаса, а президент Египта ас-Сиси согласился попытаться убедить премьер-министра Биньямина Нетаниягу принять принципы инициативы Керри.

Сама четырехсторонняя встреча не привела к каким-либо результатам. "Гаарец" пишет, что в ходе встречи король Иордании и президент Египта подвергли резкой критике политику администрации Обамы в отношении Сирии и Ирана. По вопросу об инициативе по урегулированию между Израилем и ПНА соглашение достигнуто не было.

Глава правительства Израиля предложил пакет шагов доброй воли в отношении Палестинской автономии, в частности возможность свободного строительства в районах C. Нетаниягу предложил также созвать международную конференцию с участием Саудовской Аравии, ОАЭ и иных арабских стран.

По утверждению Барака Равида, сама инициатива Керри развития не получила, однако именно она стала основой для переговоров между Биньямином Нетаниягу и Ицхаком Герцогом о возможном присоединении "Сионистского лагеря" к коалиции. Эти переговоры продолжались до мая 2016 года и завершились безрезультатно. К коалиции присоединилась партия "Наш дом Израиль".

В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу никак не комментируют эту информацию.

Отмечается, что идея регионального урегулирования была озвучена премьер-министром Биньямином Нетаниягу в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.





