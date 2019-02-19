Запуск первого израильского лунного аппарата. Рассказывает системный инженер Александр Фридман

В ночь на пятницу 22 февраля (по израильскому времени) лунный аппарат "Берешит", разработанный в рамках проекта SpaceIl, будет запущен в космос ракетой-носителем Falcon-9 с космодрома на мысе Канаверал в США.

Если не произойдет никаких неожиданностей и все состоится по плану, Израиль станет четвертой после СССР, США и Китая страной, посадившей свой аппарат на поверхность Луны, и обойдя тем самым Индию, которая по техническим причинам отложила запуск своего лунохода.

Вечером 18 февраля Александр Фридман – главный системный инженер проекта SpaceIl, ответственный за все операции спутника "Берешит" после запуска – рассказал об этом проекте в передаче "На пике событий" (радиостанция КАН РЭКА, ведущий Арик Эльман). Прежде всего он пояснил, что называть "Берешит" луноходом не совсем точно, так как этот аппарат не предназначен для передвижения по лунной поверхности. "Наша задача более скромная. Мы хотим сесть на Луне и передать красивые, интересные снимки с Луны на Землю", – говорит Фридман. Израильские СМИ ранее писали о том, что "Берешит" будет совершит несколько "прыжков" на поверхности Луны.

Один из руководителей проекта пояснил, что миссия осуществляется группой, которая не является ни государственной, ни коммерческой компанией, действующей в рамках "относительно скромного" бюджета. Поэтому, в том числе, не было возможности заказать особый запуск "прямо на Луну". "Берешит" будет своего рода "маленьким попутчиком" при коммерческом запуске группы спутников, его должны вывести на околоземную орбиту. "После этого своими силами мы должны будем постепенно подниматься, поймать Луну, когда она будет недалеко от нас (для этого потребуется точный расчет), встретиться с Луной и после этого мы будем крутиться вокруг Луны, постепенно спускаться, и потом сядем на Луну", – объясняет Александр Фридман. Он отмечает, что такая миссия занимает заметно больше времени, чем прямые полеты на Луну, которые осуществляли США, СССР и КНР, но с точки зрения стоимости запуска этот проект намного дешевле.

"Основная наша миссия не научная. Основная наша миссия – вызвать интерес у школьников к изучению наук, таких как математика, физика и других", – поясняет Фридман. Речь идет о так называемом "Эффекте Аполло": после триумфального полета американцев на Луну полвека назад на космическом корабле Apollo 11 был резкий всплеск интереса к точным и естественным наукам в США.

Помимо фото- и видеосъемок на поверхности Луны, проект "Берешит" планирует научную миссию, которая будет состоять в измерении очень слабых магнитных полей с помощью специального прибора, который будет доставлен на Луну (данное исследование проводится под руководством профессора Одеда Аронсона из Института Вейцмана, в сотрудничестве с американскими UCLA и NASA).

Разработка первого израильского лунного аппарата началась несколько лет назад некоммерческой организацией SpaceIl в рамках международного конкурса Google Lunar X PRIZE. В 2017 году проект вышел в финал конкурса. Чтобы получить первый приз в размере 20 миллионов долларов, недостаточно первыми осуществить посадку лунохода на спутник: по изначальному плану, аппарат должен был преодолеть по поверхности Луны не менее 500 метров, передав на Землю фотографии и видео в высоком разрешении. Команда, пришедшая к "финишу" второй, получит приз в размере 5 млн долларов. Однако завершить разработку до конца года не удалось, и Google объявил об отмене конкурса. Несмотря на это, в SpaceIl решили продолжить работу, находившуюся в финальной стадии. Руководству проекта удалось заручиться поддержкой министерства науки и государственной оборонной корпорации "Авиационная промышленность". Общий бюджет проекта составил 95 миллионов долларов.





