Партия НДИ обнародовала свой предвыборный список

Во вторник, 19 февраля, в Ашкелоне состоялось заседание ЦК партии "Наш дом Израиль", на котором был представлен предвыборный список кандидатов в Кнессет 21-го созыва.

Первые места в списке были распределены следующим образом: 1. Авигдор Либерман, 2. Одед Форер, 3. Евгений Сова, 4. Эли Авидар, 5. Юлия Малиновская, 6. Хамад Амар, 7. Алекс Кушнир, 8. Марк Ифраимов, 9. Лимор Маген Телем, 10. Элина Бардач-Ялова, 11. Шади Халуль, 12. Алекс Фридман.

Последние два дня объявили об отказе от участия в выборах опытные депутаты Роберт Илатов и Софа Ландвер. Предполагается, что, так называемая, постоянная комиссия, формирующая предвыборный список, оставила их за его пределами. В партии НДИ в последнее время немало говорилось о желании обновить состав депутатов, для того чтобы привлечь новых избирателей.

По общенациональным опросам, на предстоящих выборах партия НДИ получает от 4 до 6 мандатов или не проходит в Кнессет. Согласно недавнему опросу NEWSru.co.il, эта партия может рассчитывать на 5-7 "русских" мандатов (в зависимости от активности русскоязычных избирателей на выборах).