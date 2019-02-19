Ухудшение отношений Израиля с Польшей и Украиной. Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Ухудшение отношений Израиля с Польшей и Украиной". Этот опрос был проведен после того, как на фоне заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и назначенного исполняющим обязанности министра иностранных дел Исраэля Каца по поводу причастности поляков к массовому уничтожению евреев в годы Холокоста, Польша, а затем и Чехия объявили об отмене своего участия в саммите "Вышеградской группы". В итоге саммит, который впервые должен был проходить в Иерусалиме, отменили.

Ухудшаются и отношения Израиля с Украиной – на фоне конфликта вокруг депортации украинских граждан из Израиля и возникновения проблем у израильтян при прохождении украинской границы.

Польша и Украина до последнего времени входили в число стран, поддерживающих Израиль в ООН и стремившихся к развитию двухстороннего сотрудничества.

В опросе, который проводился 18-19 февраля, приняли участие 3.804 респондента (3.416 из них ответили на все 11 вопросов). Редакция NEWSru.co.il при проведении опроса предупреждала, что он предназначен для граждан Израиля: более 94% участников опроса соответствовали этому критерию.

ИТОГИ ОПРОСА

Большинство участников опроса (60%) в ответ на вопрос "Согласны ли вы с тем, что многие поляки в годы Холокоста участвовали в массовом уничтожении евреев?" заявили: "Да, это исторический факт". 19% согласились с таким утверждением "с некоторыми оговорками". 14% выбрали ответ: "Нет, лишь немногие из поляков причастны к этому". Менее 1% категорически не согласны с таким утверждением. 6% затруднились с ответом.

48% опрошенных согласны со словами Ицхака Шамира "поляки впитывали антисемитизм с молоком матери", которые процитировал Исраэль Кац. 28% с такими словами не согласны. 24% затруднились с оценкой справедливости подобного заявления.

В то же время, большинство участников опроса (почти 56%) сочли несвоевременными заявления Нетаниягу и Каца о причастности поляков к массовому уничтожению евреев и антисемитизме поляков. 23% выбрали ответ: "Не имеет значения, своевременно ли, главное, что они сказали правду". Только 18,5% считают, что эти заявления были своевременными.

Подавляющее большинство участников опроса (71%) считают, что Нетаниягу и Кац должны были принимать во внимание возможные последствия их высказываний по поводу причастности поляков к Холокосту. 22% полагают, что израильские лидеры могли не принимать этого во внимание.

Читателям был задан вопрос: "Зачем Нетаниягу и Кац выступили с заявлениями о причастности поляков к Холокосту и антисемитизме поляков?" (можно было выбрать несколько вариантов ответа). Наиболее частые ответы звучали так: 1) "Речь идет о предвыборных заявлениях, рассчитанных на их избирателей" – 38,5%, 2) "Потому что не думали о последствиях" – 37,5%, 3) "Потому что хотели сказать правду" – 29%, 4) "Потому что считали, что обращаются только к израильской аудитории" – 18%.

50% опрошенных считают, что решение Польши и Чехии отменить "Вышеградский саммит" в Иерусалиме не было оправданным. 29% считают такое решение оправданным.

Абсолютное большинство участников опроса (77%) считают, что Израиль нуждается в поддержке Польши и других стран Восточной Европы. Только 15% придерживаются противоположного мнения.

79% полагают, что Израилю удастся восстановить прежние дружественные отношения с Польшей. 11% считают, что добиться этого не удастся.

Читателям был задан вопрос: "Считаете ли вы разумными "зеркальные действия" Украины по ужесточению контроля прохождения израильтянами украинской границы?" Большинство опрошенных (60%) не считают такие действия разумными. 35% придерживаются иной точки зрения.

При этом абсолютное большинство респондентов (75%) полагают, что конфликты на пограничном контроле в аэропортах Украины и Израиля не приведут к серьезному ухудшению отношений между двумя странами. 19% думают иначе.





