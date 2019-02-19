Переговоры о создании правого блока зашли в тупик, лидеры "Байт Иегуди" отказались встречаться с Нетаниягу

За два дня до истечения срока подачи предвыборных списков премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжает попытки создать единый блок партий на правом фланге.

В ночь на вторник, 19 февраля, глава правительства несколько часов беседовал с лидером партии "Яхад" Эли Ишаем. Информация о результатах этой беседы пока не публикуется.

На протяжении всего дня 18 февраля Нетаниягу вел беседы с раввинами и влиятельными фигурами в национально-религиозном лагере. Целью главы правительства является присоединение партий "Оцма Иегудит" и "Яхад" к блоку "Байт Иегуди". "Ципи Ливни выходит из предвыборной гонки, чтобы избежать потери голосов левых избирателей, Ганц ведет переговоры с Орли Леви-Абукасис, чтобы не пропал ни один голос левого лагеря. В этот момент "Байт Иегуди" и "Ихуд Леуми" должны проявить ответственность и объединить все силы правого блока. Если не будет объединения всех сил, Ганц создаст левое правительство. Это будет бедой на поколения", – говорится в заявлении, распространенном пресс-службой "Ликуда".

В ответ из "Байт Иегуди" передали: "В этот критический час мы ожидаем от "Ликуда" и партии Беннета, что они проявят ответственность и забронируют места для "Оцма Иегудит" и "Яхад"".

Нетаниягу оказывает давление на правые партии на фоне тупика, в который зашли переговоры между "Байт Иегуди" и "Оцма Иегудит". Итамар Бен-Гвир, который на переговорах представлял "Оцма Иегудит", заявлял, что между партиями было достигнуто соглашение, однако позднее "Байт Иегуди" расторг уже достигнутые договоренности. В окружении Рафи Переца отрицают эти утверждения и заявляют, что речь шла лишь об обмене предложениями, которые не были закреплены подписями.

Разногласия касаются мест, которые "Оцма Иегудит" может получить в общем списке. Представители этой партии требуют кооптировать их на четвертое и седьмое места предвыборного списка. В "Байт Иегуди" предлагают шестое и восьмое места, не являющиеся проходными.

"Они не хотят соглашения, они лишь делают вид, что намерены завершить переговоры договоренностью", – заявляют в "Оцма Иегудит".

Зашли в тупик и переговоры между "Байт Иегуди" и партией "Яхад" во главе с Эли Ишаем, в окружении которого утверждают, что в последние сутки нет никакого прогресса. В "Байт Иегуди", в свою очередь, обвиняют духовного лидера "Яхад" раввина Меира Маазуза в торпедировании переговоров. "Он не хочет, чтобы его партия была частью списка, в котором есть женщины", – пояснил корреспонденту NEWSru.co.il представитель "Байт Иегуди". В "Яхад" отвергают эти обвинения.

На фоне тупика на переговорах Нетаниягу пригласил лидеров "Байт Иегуди" на встречу в его канцелярии. В ответ Рафи Перец и Бецалель Смотрич ответили, что не намерены являться на встречу. "При всем уважении к премьер-министру мы не считаем возможным вести сейчас какие-либо переговоры. "Ликуд" озабочен не будущим правого блока, а только своим будущим. При 30 мандатах, которые эта партия, судя по опросам, получает на выборах, для нее не должно быть проблемой забронировать два места для "Оцма Иегудит"", – заявили в национально-религиозной партии. Речь идет о почти беспрецедентном случае, когда лидеры "Байт Иегуди" отказываются являться на встречу с премьер-министром.

Подача предвыборных списков завершается в 22:00 в четверг, 21 февраля. Ожидается, что давление на правые партии со стороны Нетаниягу продолжится до последнего момента. В случае провала этих переговоров, "Ликуд" обвинит правые партии в подрыве единства. Ожидается, что в случае объединения правых партий, одним из мотивов предвыборной кампании "Ликуда" станет опасность голосования за "правых радикалов".





