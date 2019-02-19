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В Израиле

Софа Ландвер не будет баллотироваться в Кнессет 21-го созыва от партии НДИ

время публикации: 13:52 | последнее обновление: 14:12 блог версия для печати фото
Софа Ландвер
Роберт Илатов, Биньямин Нетаниягу и Софа Ландвер
Софа Ландвер не будет баллотироваться в Кнессет 21-го созыва от партии НДИ

Бывший министр алии и интеграции Софа Ландвер во вторник, 19 февраля, объявила, что не будет баллотироваться в Кнессет 21-го созыва от партии "Наш дом Израиль".

На своей странице в социальной сети Facebook она написала: "Увы, в жизни каждого человека наступает момент истины. И сегодня, спустя 13 лет членства в партии НДИ и трех каденций на посту министра алии и интеграции я завершаю этот этап своей "производственной" биографии".

"Для меня было большой честью на протяжении почти сорока лет со дня репатриации служить интересам новых граждан страны и нашей русскоязычной общине. Я относилась к своей работе как к миссии, как к неотъемлемой части жизни. Рядом со мной всегда была профессиональная и верная команда людей, моих единомышленников... Я хочу поблагодарить Авигдора Либермана за годы сотрудничества и дружбу. Желаю партии "Наш дом Израиль" победы на выборах и достойного представительства в новом кнессете интересов алии, молодых израильтян и светской части нашего общества", – написала она.

Это заявление было опубликовано за несколько часов до оглашения предвыборного списка НДИ. Мероприятие будет проходить в Ашкелоне.

18 февраля о своем неучастии в выборах объявил депутат от НДИ Роберт Илатов. В тот же день стендапист Илья Аксельрод, чье участие в выборах ранее было анонсировано НДИ, сообщил, что он решил не баллотироваться.

По общенациональным опросам, на предстоящих выборах партия НДИ получает от 4 до 6 мандатов или не проходит в Кнессет. Согласно недавнему опросу NEWSru.co.il, эта партия может рассчитывать на 5-7 "русских" мандатов (в зависимости от активности русскоязычных избирателей на выборах).

Софе Ландвер 69 лет. Она родилась 28 октября 1949 года в Ленинграде. В 1979 году репатриировалась в Израиль. Входила в состав муниципального совета города Ашдода, работала директором компании по развитию Ашдода. Являлась депутатом Кнессета с 1996 года, сначала от партии "Авода", затем от партии НДИ (с 2006 года). Была министром абсорбции (алии и интеграции) с 2009 по 2015 год, затем с мая 2016 по ноябрь 2018 года (когда НДИ вышла из коалиции).



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 февраля 2019 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 февраля 2019 г.
Телерадиоведущий Илья Аксельрод намерен баллотироваться в Кнессет от партии НДИ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 февраля 2019 г.
Журналист Евгений Сова присоединился к списку партии "Наш дом Израиль"





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