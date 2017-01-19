19 января 2017 г.
последняя новость: 19:35
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В Израиле

Начальник Генштаба перенес операцию по удалению злокачественной опухоли

время публикации: 19:24 | последнее обновление: 19:24 блог версия для печати

В четверг, 19 января, израильские СМИ сообщили, что начальник Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот перенес операцию по удалению предстательной железы из-за злокачественного новообразования. Операция прошла успешно.

Сайт Nana10 сообщил, что Гади Айзенкот проведет еще несколько дней в больнице.

Пока Гади Айзенкот находится в клинике обязанности начальника Генштаба исполняет его заместитель генерал-майор Яир Голан. Передача полномочий была утверждена членами правительства и будет действительна до 5 февраля. Однако в окружении Айзенкота надеются, что он вернется к исполнению служебных обязанностей до этой даты.

18 января министр обороны Авигдор Либерман сообщил о своем решении еще на год продлить каденцию Гади Айзенкота на посту начальника генштаба ЦАХАЛа.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 января 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 января 2017 г.
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