Начальник Генштаба перенес операцию по удалению злокачественной опухоли

В четверг, 19 января, израильские СМИ сообщили, что начальник Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот перенес операцию по удалению предстательной железы из-за злокачественного новообразования. Операция прошла успешно.

Сайт Nana10 сообщил, что Гади Айзенкот проведет еще несколько дней в больнице.

Пока Гади Айзенкот находится в клинике обязанности начальника Генштаба исполняет его заместитель генерал-майор Яир Голан. Передача полномочий была утверждена членами правительства и будет действительна до 5 февраля. Однако в окружении Айзенкота надеются, что он вернется к исполнению служебных обязанностей до этой даты.

18 января министр обороны Авигдор Либерман сообщил о своем решении еще на год продлить каденцию Гади Айзенкота на посту начальника генштаба ЦАХАЛа.





