Отец и сын из Бат-Яма задержаны по подозрению в подделке алкогольных напитков

Сотрудники отдела полиции по борьбе с мошенничеством задержали 51-летнего жителя Бат-Яма и его 21-летнего сына по подозрению в производстве поддельного алкоголя.

Радиостанция "Решет Бет" передала, что в квартире, в которой проживали подозреваемые, были обнаружены сотни бутылок с поддельным алкоголем, которые были готовы к поставке в торговые сети и бары.

Пресс-служба полиции подчеркивает, что благодаря раскрытию подпольной лаборатории удалось не допустить попадания в торговые сети сотен бутылок с поддельным алкоголем, который представляет опасность для здоровья и жизни потребителей.





