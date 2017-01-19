19 января 2017 г.
последняя новость: 16:32
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:32 Арабский совет принял решение восстановить разрушенные постройки в Умм аль-Хиране
16:00 Полицейские саперы взорвали 10 тонн петард и фейерверков. ВИДЕО
15:33 На похороны сержанта Вячеслава Гаргая пришли сотни израильтян
14:42 Состоялась церемония открытия туннелей Арэль в районе шоссе №1
14:05 Продлен арест суданца, подозреваемого в попытке изнасилования 12-летней девочки
13:31 Израильтян просят принять участие в церемонии похорон военнослужащего Вячеслава Гаргая
13:10 Посол Израиля в Москве Гари Корен о роли России на Ближнем Востоке. Интервью
12:42 Авария на шоссе №79, пострадали пять человек
12:27 "Дело 2000": полция допрашивает Зэева Элькина
11:59 80-летний житель Герцлии признан виновным в убийстве 60-летнего соседа
В Израиле

На похороны сержанта Вячеслава Гаргая пришли сотни израильтян

время публикации: 15:33 | последнее обновление: 15:39 блог версия для печати фото
На похороны сержанта Вячеслава Гаргая пришли сотни израильтян

Сотни людей пришли на кладбище в Ришон ле-Ционе, чтобы принять участие в церемонии похорон 20-летнего сержанта ЦАХАЛа Вячеслава Гаргая. Он погиб 17 января во время учений бригады "Голани" на базе ЦАХАЛа Эль Фуран на Голанских высотах. Точное число не названо, однако по оценкам СМИ, на похоронах присутствовало не менее 1.000 человек.

19 января мать военнослужащего обратилась с просьбой к гражданам страны принять участие в церемонии похорон Вячеслава, так как у нее нет в Израиле родственников. По информации сайта Walla News, отец военнослужащего, проживающий на Украине, не смог приехать на похороны сына из-за болезни. С аналогичным обращением выступил премьер-министр Биньямин Нетаниягу. В своем аккаунте в социальной сети facebook премьер-министр написал: " Таня, мама Славы, солдата ЦАХАЛа, погибшего несколько дней назад, трогательно попросила граждан Израиля прийти на похороны сына. Там будет представитель правительства, но мы просим израильтян отозваться на просьбу матери, отдать последнюю честь ее сыну и поддержать ее в трудный час. Мы все с Вами, Таня".

Как сообшалось ранее, солдат получил удар тяжелым предметом во время обслуживания бронетранспортера "Намер". Пострадавшему оказали первую помощь, после чего в крайнем тяжелом состоянии он был доставлен вертолетом в хайфскую больницу РАМБАМ. Несмотря на усилия врачей, спасти раненого не удалось, и врачи были вынуждены констатировать его смерть.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 января 2017 г.
Израильтян просят принять участие в церемонии похорон военнослужащего Вячеслава Гаргая
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 января 2017 г.
На Голанских высотах в результате несчастного случая погиб военнослужащий ЦАХАЛа







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 19 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017