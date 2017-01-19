На похороны сержанта Вячеслава Гаргая пришли сотни израильтян

Сотни людей пришли на кладбище в Ришон ле-Ционе, чтобы принять участие в церемонии похорон 20-летнего сержанта ЦАХАЛа Вячеслава Гаргая. Он погиб 17 января во время учений бригады "Голани" на базе ЦАХАЛа Эль Фуран на Голанских высотах. Точное число не названо, однако по оценкам СМИ, на похоронах присутствовало не менее 1.000 человек.

19 января мать военнослужащего обратилась с просьбой к гражданам страны принять участие в церемонии похорон Вячеслава, так как у нее нет в Израиле родственников. По информации сайта Walla News, отец военнослужащего, проживающий на Украине, не смог приехать на похороны сына из-за болезни. С аналогичным обращением выступил премьер-министр Биньямин Нетаниягу. В своем аккаунте в социальной сети facebook премьер-министр написал: " Таня, мама Славы, солдата ЦАХАЛа, погибшего несколько дней назад, трогательно попросила граждан Израиля прийти на похороны сына. Там будет представитель правительства, но мы просим израильтян отозваться на просьбу матери, отдать последнюю честь ее сыну и поддержать ее в трудный час. Мы все с Вами, Таня".

Как сообшалось ранее, солдат получил удар тяжелым предметом во время обслуживания бронетранспортера "Намер". Пострадавшему оказали первую помощь, после чего в крайнем тяжелом состоянии он был доставлен вертолетом в хайфскую больницу РАМБАМ. Несмотря на усилия врачей, спасти раненого не удалось, и врачи были вынуждены констатировать его смерть.





