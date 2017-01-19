19 января 2017 г.
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В Израиле

Израильтян просят принять участие в церемонии похорон военнослужащего Вячеслава Гаргая

время публикации: 13:31 | последнее обновление: 13:31 блог версия для печати

В четверг, 19 января, на военном участке кладбища в Ришон ле-Ционе состоятся похороны 20-летнего сержанта ЦАХАЛа Вячеслава Гаргая. Он погиб 17 января во время учений бригады "Голани" на базе ЦАХАЛа Эль Фуран на Голанских высотах. По просьбе семьи, церемония похорон пройдет по христианскому обычаю.

Мать военнослужащего обратилась с просьбой к гражданам страны принять участие в церемонии похорон Вячеслава, так как у нее нет в Израиле родственников. По информации сайта Walla News, отец военнослужащего, проживающий на Украине, не сможет приехать на похороны сына из-за болезни.

Солдат получил удар тяжелым предметом во время обслуживания бронетранспортера "Намер". Пострадавшему оказали первую помощь, после чего в крайнем тяжелом состоянии он был доставлен вертолетом в хайфскую больницу РАМБАМ.

Несмотря на усилия врачей, спасти раненого не удалось, и врачи были вынуждены констатировать его смерть.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 января 2017 г.
На Голанских высотах в результате несчастного случая погиб военнослужащий ЦАХАЛа







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