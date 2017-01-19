19 января 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:32 Арабский совет принял решение восстановить разрушенные постройки в Умм аль-Хиране
16:00 Полицейские саперы взорвали 10 тонн петард и фейерверков. ВИДЕО
15:33 На похороны сержанта Вячеслава Гаргая пришли сотни израильтян
14:42 Состоялась церемония открытия туннелей Арэль в районе шоссе №1
14:05 Продлен арест суданца, подозреваемого в попытке изнасилования 12-летней девочки
13:31 Израильтян просят принять участие в церемонии похорон военнослужащего Вячеслава Гаргая
13:10 Посол Израиля в Москве Гари Корен о роли России на Ближнем Востоке. Интервью
12:42 Авария на шоссе №79, пострадали пять человек
12:27 "Дело 2000": полция допрашивает Зэева Элькина
11:59 80-летний житель Герцлии признан виновным в убийстве 60-летнего соседа
В Израиле

Арабский совет принял решение восстановить разрушенные постройки в Умм аль-Хиране

время публикации: 16:32 | последнее обновление: 16:32 блог версия для печати

На заседании Высшего наблюдательного совета израильских арабов, которое состоялось 19 января в Рахате и на котором обсуждались последние события в Умм аль-Хиране, было принято решение восстановить все разрушенные на этой неделе постройки.

Радиостанция "Решет Бет" также сообщила, что члены совета также приняли решение о продолжении акций протеста в арабском секторе.

В частности, Высший наблюдательный совет призвал израильских арабов принять участие в митинге, который пройдет в ближайшую субботу, 21 января, в Вади-Ара.

В понедельник, 23 января, организованные акции протеста продолжатся. В этот день колонна арабских машин проследует к комплексу правительственных зданий в Иерусалиме.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 января 2017 г.
Бедуины непризнанных деревень Негева. Репортаж
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 января 2017 г.
Около тысячи израильских арабов приняли участие в акциях протеста по всей стране
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 января 2017 г.
19 января в арабском секторе объявлена всеобщая забастовка
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 января 2017 г.
Лидеры "Сионистского лагеря" после трагических событий в Негеве призвали к спокойствию
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 18 января 2017 г.
Разрушение незаконной бедуинской деревни в Негеве. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 января 2017 г.
Глава МВБ: участие Аймана Удэ в беспорядках будет расследовано







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 19 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017