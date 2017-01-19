Арабский совет принял решение восстановить разрушенные постройки в Умм аль-Хиране

На заседании Высшего наблюдательного совета израильских арабов, которое состоялось 19 января в Рахате и на котором обсуждались последние события в Умм аль-Хиране, было принято решение восстановить все разрушенные на этой неделе постройки.

Радиостанция "Решет Бет" также сообщила, что члены совета также приняли решение о продолжении акций протеста в арабском секторе.

В частности, Высший наблюдательный совет призвал израильских арабов принять участие в митинге, который пройдет в ближайшую субботу, 21 января, в Вади-Ара.

В понедельник, 23 января, организованные акции протеста продолжатся. В этот день колонна арабских машин проследует к комплексу правительственных зданий в Иерусалиме.