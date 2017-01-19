19 января 2017 г.
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В Израиле

СМИ: прокуратура будет просить для Эльора Азарии от 3 до 5 лет тюрьмы

время публикации: 20:27 | последнее обновление: 20:39 блог версия для печати фото
СМИ: прокуратура будет просить для Эльора Азарии от 3 до 5 лет тюрьмы

19 января онлайн-СМИ сообщили, что военная прокуратура намерена просить для военнослужащего Эльора Азарии наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет. Об этом сообщили сайты Ynet, "Мако", Walla News.

4 января военный суд признал сержанта ЦАХАЛа Эльора Азарию виновным в непредумышленном убийстве террориста в Хевроне.

Действующее законодательство не предусматривает минимального наказания за преступления, в совершении которых признан виновным Эльор Азария. В то же время максимальный срок заключения за непредумышленное убийство составляет 20 лет.



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