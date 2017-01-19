СМИ: прокуратура будет просить для Эльора Азарии от 3 до 5 лет тюрьмы

19 января онлайн-СМИ сообщили, что военная прокуратура намерена просить для военнослужащего Эльора Азарии наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет. Об этом сообщили сайты Ynet, "Мако", Walla News.

4 января военный суд признал сержанта ЦАХАЛа Эльора Азарию виновным в непредумышленном убийстве террориста в Хевроне.

Действующее законодательство не предусматривает минимального наказания за преступления, в совершении которых признан виновным Эльор Азария. В то же время максимальный срок заключения за непредумышленное убийство составляет 20 лет.





