Глава МВБ требует начать расследование в отношении трех арабских депутатов

В четверг, 19 января, министр внутренней безопасности Гилад Эрдан обратился к юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту с просьбой о начале уголовного расследования в отношении трех арабских депутатов.

По мнению министра, подстрекательства со стороны Джамаля Захалки, Ханин Зуаби, Аймана Удэ привели к беспорядкам в бедуинской деревне Умм эль-Хиран, а также теракту, в результате которого погиб прапорщик спецподразделения полиции ЯСАМ Эрез Леви.

"Теракт, унесший жизнь прапорщика Эреза Леви, не произошел на пустом месте и не был оторван от событий, которые ему предшествовали. Этот теракт был спровоцирован преднамеренным и планомерным подстрекательством со стороны народных избранников, депутатов Кнессета", - цитирует письмо Гилада Эрдана радиостанция "Решет Бет".