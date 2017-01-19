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Полицейские саперы взорвали 10 тонн петард и фейерверков. ВИДЕО

время публикации: 16:00 | последнее обновление: 16:11 блог версия для печати фото
Полицейские саперы взорвали 10 тонн петард и фейерверков

Методом контролируемого взрыва, вдали от населенных пунктов, саперы полиции методом контролируемого взрыва уничтожили около 10 тонн петард и фейерверков.

Пресс-служба полиции сообщает, что склад, на котором хранились тонны петард и фейерверков был обнаружен в 2015 году случайно. Во время операции по борьбе с наркотиками в одном из городов в центре страны были обнаружены несколько "теплиц" с марихуаной. Однако главная находка была сделана во дворе дома, где хранились сотни ящиков со взрывоопасными "игрушками", запрещенных к импорту в Израиль.

По оценкам полицейских саперов, если бы петарды и фейерверки взорвались там, где они хранились, взрывом, мощность которого была бы эквивалентна тонне тротила, был причинен ущерб людям и имущество в радиусе сотен метров.

Пресс-служба полиции сообщила, что операция по уничтожению взрывоопасных "игрушек" проводилась в пятницу, 13 января. Для того, чтобы осуществить взрыв полиции потребовалось разрешение суда.



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Четверг, 19 января 2017 г.
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