80-летний житель Герцлии признан виновным в убийстве 60-летнего соседа

В среду, 18 января, окружной суд в Тель-Авиве признал 80-летнего Ицхака Коэна виновным в убийстве его соседа 60-летнего Дорона Юделовича. Убийство было совершено в октябре 2014 года.

За некоторое время до убийства осужденный и его жертва подали взаимные жалобы в полицию.

В день убийства Коэн, вооруженный ножом, ожидал Юделовича у входа в здание. Он нанес жертве несколько ударов ножом в грудь, шею и живот. После этого он вернулся домой, вымыл нож и положил его на место.

Суд отклонил доводы защиты, утверждавшей, что Коэн страдает душевным расстройством, и поэтому не должен быть приговорен к пожизненному заключению.