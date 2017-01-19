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В Израиле

Правительство утвердит назначение Айюба Кары и Эли Коэна на пост министров

время публикации: 10:01 | последнее обновление: 10:01 блог версия для печати

22 января правительство утвердит назначение двух министров: Айюб Кара ("Ликуд") станет министром без портфеля в министерстве главы правительства, а Эли Коэн ("Кулану") займет пост министра экономики.

Айюб Кара получит портфель, который ранее занимал Цахи Анегби. В интервью радиостанции "Решет Бет" Айюб Кара заявил, что продолжит удерживать пост заместителя министра регионального сотрудничества.

Портфель министра экономики трижды переходил из рук в руки с момента создания правительства. Вначале этот пост занимал Арье Дери (ШАС). На фоне "газовой сделки" он подал в отставку и передал портфель Биньямину Нетаниягу. Позднее министром экономики стал Моше Кахлон. Отмечается, что сфера занятости передана из полномочий министерства экономики в министерство труда.

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Четверг, 19 января 2017 г.
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