Правительство утвердит назначение Айюба Кары и Эли Коэна на пост министров

22 января правительство утвердит назначение двух министров: Айюб Кара ("Ликуд") станет министром без портфеля в министерстве главы правительства, а Эли Коэн ("Кулану") займет пост министра экономики.

Айюб Кара получит портфель, который ранее занимал Цахи Анегби. В интервью радиостанции "Решет Бет" Айюб Кара заявил, что продолжит удерживать пост заместителя министра регионального сотрудничества.

Портфель министра экономики трижды переходил из рук в руки с момента создания правительства. Вначале этот пост занимал Арье Дери (ШАС). На фоне "газовой сделки" он подал в отставку и передал портфель Биньямину Нетаниягу. Позднее министром экономики стал Моше Кахлон. Отмечается, что сфера занятости передана из полномочий министерства экономики в министерство труда.