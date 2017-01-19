Предотвращена попытка передачи телефонов и денег террористу, находящемуся в тюрьме

Сотрудники полиции совместно со служащими Управления по охране тюрем предотвратили попытку незаконной передачи мобильных телефонов, а также крупной суммы денег террористу, отбывающему пожизненное заключение в тюрьме на юге Израиля, сообщает пресс-служба правоохранительных органов.

Согласно опубликованной информации, в ходе тайного расследования было установлено, что заключенный поддерживает контакты с активистами, находящимися на свободе. Через третье лицо он попросил передать ему в тюрьму телефоны и деньги. 18 января полиция задержала с поличным "курьера", передававшего заключенному три мобильных телефона, а также крупную сумму денег.

19 января задержанный предстанет перед судом, и полиция попросит продлить срок его содержания под стражей. В отношении заключенного также начато новое уголовное дело по подозрению во вступлении в преступный сговор, использовании имущества в целях терроризма, нарушении правил службы охраны тюрем.

Напомним, что аналогичные правонарушения инкриминируются депутату Кнессета от партии Объединенный арабский список Баселю Ратасу.