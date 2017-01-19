Вечером 19 января полиция блокирует движение по шоссе №1

19 января с 22:00 полиция блокирует движение по шоссе №1 в обоих направлениях в связи с подготовкой к открытию туннеля Арэль.

Движение будет прервано между развязкой Сахарова и развязкой Хемед в направлении Тель-Авива, а также на участке между развязкой Шаар а-Гай и развязкой Сахарова в направлении Иерусалима.

Помимо этого, будет прервано движение автомобилей с шоссе №3 в районе развязки Латрун в сторону шоссе №1 в восточном направлении, а также движение автотранспорта с шоссе №38 в районе развязки Шаар а-Гай в восточном направлении к шоссе №1, и с шоссе №3955 в районе развязки Шореш в восточном направлении к шоссе №1.

Водителям рекомендуют воспользоваться шоссе №443. Движение по шоссе №1 возобновится в полном объеме, начиная с 10:00 пятницы, 20 января.