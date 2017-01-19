19 января 2017 г.
последняя новость: 10:44
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:43 Вечером 19 января полиция блокирует движение по шоссе №1
10:12 Национальная библиотека приобрела крупнейшее частное собрание печатной еврейской литературы за 500 лет
10:01 Правительство утвердит назначение Айюба Кары и Эли Коэна на пост министров
09:17 Правительство рассмотрит законопроект о легализации незаконного арабского строительства
09:14 Полномочия начальника генерального штаба ЦАХАЛа временно переданы Яиру Голану
08:35 Предотвращена попытка передачи телефонов и денег террористу, находящемуся в тюрьме
07:52 МИД Израиля предложил Баку публичные извинения блогера Лапшина в обмен на снятие обвинений
07:48 Бедуины непризнанных деревень Негева. Репортаж
05:46 Прогноз погоды на 19 января: небольшое понижение температуры, без осадков
00:22 Биньямин Нетаниягу принял в своей резиденции президента Польши Анджея Дуду
В Израиле

Вечером 19 января полиция блокирует движение по шоссе №1

время публикации: 10:43 | последнее обновление: 10:43 блог версия для печати

19 января с 22:00 полиция блокирует движение по шоссе №1 в обоих направлениях в связи с подготовкой к открытию туннеля Арэль.

Движение будет прервано между развязкой Сахарова и развязкой Хемед в направлении Тель-Авива, а также на участке между развязкой Шаар а-Гай и развязкой Сахарова в направлении Иерусалима.

Помимо этого, будет прервано движение автомобилей с шоссе №3 в районе развязки Латрун в сторону шоссе №1 в восточном направлении, а также движение автотранспорта с шоссе №38 в районе развязки Шаар а-Гай в восточном направлении к шоссе №1, и с шоссе №3955 в районе развязки Шореш в восточном направлении к шоссе №1.

Водителям рекомендуют воспользоваться шоссе №443. Движение по шоссе №1 возобновится в полном объеме, начиная с 10:00 пятницы, 20 января.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 19 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017